Регулятори в ЄС і США закликали банки бути готовими до кібератак з боку РФ

Про це пише Reuters.



Європейський центральний банк, очолюваний ексміністром Франції Крістін Лагард, який здійснює нагляд за найбільшими кредиторами ЄС, насторожений через загрозу кібератак на банки з боку Росії.



Раніше регулятор був сконцентрований на шахрайствах, яких було багато під час пандемії коронавірусу, ситуація в Україні змусила його звернути увагу на кібератаки з боку Росії. Європейський центральний банк вимагає від банків бути готовими до таких дій, тому були проведені кібервоєнні ігри для перевірки здатності банків боротися з кібератаками.



У кінці січня Департамент фінансових послуг Нью-Йорка оприлюднив попередження для фінустанов про кібератаки у відповідь, якщо РФ вторгнеться в Україну та призведе до американських санкцій.



Британський національний центр кібербезпеки попередив великі організації зміцнювати свою стійкість до кібербезпеки на тлі поглиблення напруженості навколо України.



Очільник німецького супервайзера BaFin Марк Бренсон пов'язав кібервійну з геополітикою та безпекою.



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