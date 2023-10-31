Рентгенівські телескопи NASA виявили "кістки" примарної космічної "руки"
NASA розповідає про відкриття, зроблене за допомогою двох рентгенівських телескопів Chandra та IXPE. Учені виявили магнітні "кістки" космічної структури, яка нагадує людську руку
Про це інформує NASA.
Рентгенівські промені, які Вільгельм Рентген відкрив у 1895 році, зробили прорив у медичнів діагностиці, коли він зобразив кістки руки своєї дружини. Тепер два космічні рентгенівські телескопи NASA використовують свої можливості для показу "кісток"магнітного поля незвичайної рукоподібної структури в космосі. Ці телескопи демонструють поведінку мертвої зоряної рештки.
"Ми всі знайомі з рентгенівськими променями як діагностичним медичним інструментом для людей. Тут ми використовуємо рентгенівські промені по-іншому, але вони знову виявляють інформацію, яка в іншому випадку прихована від нас", - сказала співавтор Джозефін Вонг зі Стенфорда.
Найновіший рентгенівський телескоп NASA Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) спостерігає MSH 15-52 протягом близько 17 днів, що є найдовшим періодом спостереження за будь-яким окремим об'єктом з моменту запуску в грудні 2021 року.
"Дані IXPE дають нам першу карту магнітного поля в "руці". Заряджені частинки, що виробляють рентгенівські промені, рухаються вздовж магнітного поля, визначаючи основну форму туманності, як це роблять кістки в руці людини", - сказав Роджер Романі зі Стенфордського університету в Каліфорнії, який керував дослідженням.
Фото: NASA
IXPE забезпечує інформацію про поляризацію рентгенівських променів, що визначається магнітним полем джерела рентгенівського випромінювання. Величина поляризації велика в областях MSH 15-52, де магнітне поле є прямим і однорідним. Однак, на початку яскравого рентгенівського струменя, спрямованого від пульсара до "зап’ястя" в нижній частині зображення, поляризація низька через турбулентну область з заплутаними магнітними полями.
"Ми розкрили історію життя наденергетичної матерії та частинок антиматерії навколо пульсара. Це вчить нас тому, як пульсари можуть діяти як прискорювачі частинок", - сказав співавтор Нікколо Ді Лалла.
Лінії магнітного поля випрямляються до кінця струменя, що збільшує поляризацію. Це означає, що частинки отримують заряд енергії в складних турбулентних областях біля пульсара біля основи долоні й надходять в області, де магнітне поле рівномірне вздовж зап’ястя, пальців і великого пальця. IXPE також знайшов подібні магнітні поля для туманностей пульсарних вітрів Vela та Crab, що означає, що вони можуть бути поширеними в цих об’єктах.
- За даними планетохода NASA Curiosity, на Марсі колись текли рідкі водні річки, що охоплювали більшість планети. Це доводить, що там можна було жити.
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