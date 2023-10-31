Рентгенівські телескопи NASA виявили "кістки" примарної космічної "руки"

Про це інформує NASA.

Рентгенівські промені, які Вільгельм Рентген відкрив у 1895 році, зробили прорив у медичнів діагностиці, коли він зобразив кістки руки своєї дружини. Тепер два космічні рентгенівські телескопи NASA використовують свої можливості для показу "кісток"магнітного поля незвичайної рукоподібної структури в космосі. Ці телескопи демонструють поведінку мертвої зоряної рештки.

"Ми всі знайомі з рентгенівськими променями як діагностичним медичним інструментом для людей. Тут ми використовуємо рентгенівські промені по-іншому, але вони знову виявляють інформацію, яка в іншому випадку прихована від нас", - сказала співавтор Джозефін Вонг зі Стенфорда.

Найновіший рентгенівський телескоп NASA Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) спостерігає MSH 15-52 протягом близько 17 днів, що є найдовшим періодом спостереження за будь-яким окремим об'єктом з моменту запуску в грудні 2021 року.

"Дані IXPE дають нам першу карту магнітного поля в "руці". Заряджені частинки, що виробляють рентгенівські промені, рухаються вздовж магнітного поля, визначаючи основну форму туманності, як це роблять кістки в руці людини", - сказав Роджер Романі зі Стенфордського університету в Каліфорнії, який керував дослідженням.

Фото: NASA

IXPE забезпечує інформацію про поляризацію рентгенівських променів, що визначається магнітним полем джерела рентгенівського випромінювання. Величина поляризації велика в областях MSH 15-52, де магнітне поле є прямим і однорідним. Однак, на початку яскравого рентгенівського струменя, спрямованого від пульсара до "зап’ястя" в нижній частині зображення, поляризація низька через турбулентну область з заплутаними магнітними полями.

"Ми розкрили історію життя наденергетичної матерії та частинок антиматерії навколо пульсара. Це вчить нас тому, як пульсари можуть діяти як прискорювачі частинок", - сказав співавтор Нікколо Ді Лалла.

Лінії магнітного поля випрямляються до кінця струменя, що збільшує поляризацію. Це означає, що частинки отримують заряд енергії в складних турбулентних областях біля пульсара біля основи долоні й надходять в області, де магнітне поле рівномірне вздовж зап’ястя, пальців і великого пальця. IXPE також знайшов подібні магнітні поля для туманностей пульсарних вітрів Vela та Crab, що означає, що вони можуть бути поширеними в цих об’єктах.