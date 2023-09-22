Репресії в Росії сягнули рівня сталінських часів, – ООН

Про це 22 вересня заявила журналістам у Женеві провідна експертка ООН Мар'яна Кацарова, передає The Guardian.

"Рівень репресій проти незалежних медіа, громадянського суспільства та взагалі будь-кого, хто висловлює незгоду… є безпрецедентним у новітній історії", — сказала вона.

За її словами, "репресії дуже витончені": щотижня влада приймає нові закони, щоб придушити будь-яку форму критики чи незгоди.

У квітні минулого року Кацарову призначили першим за підтримки ООН спостерігачем за ситуацією з правами в Росії. Країна-агресорка відмовилася надати їй доступ на свою територію чи навіть визнати її мандат, а також відмовилася брати участь у дебатах щодо її доповіді в Раді ООН з прав людини цього тижня.