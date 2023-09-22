Репресії в Росії сягнули рівня сталінських часів, – ООН
Репресії в Росії зросли після повномасштабного вторгнення її військ в Україну в лютому минулого року й сягнули рівня сталінських часів
Про це 22 вересня заявила журналістам у Женеві провідна експертка ООН Мар'яна Кацарова, передає The Guardian.
"Рівень репресій проти незалежних медіа, громадянського суспільства та взагалі будь-кого, хто висловлює незгоду… є безпрецедентним у новітній історії", — сказала вона.
За її словами, "репресії дуже витончені": щотижня влада приймає нові закони, щоб придушити будь-яку форму критики чи незгоди.
У квітні минулого року Кацарову призначили першим за підтримки ООН спостерігачем за ситуацією з правами в Росії. Країна-агресорка відмовилася надати їй доступ на свою територію чи навіть визнати її мандат, а також відмовилася брати участь у дебатах щодо її доповіді в Раді ООН з прав людини цього тижня.
- У лютому генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що вторгнення Росії в Україну спричинило "наймасовіші порушення прав людини".
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