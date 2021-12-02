"Репутаційна втрата для ФСБ": СБУ заперечила співпрацю із затриманими в РФ українцями

Про це заявив речник СБУ Артем Дехтяренко, передає РБК-Україна.



Речник спецслужби наголосив, що СБУ здійснює боротьбу з іноземним шпигунством і підривною діяльністю на території України.



Дехтяренко зазначив, що у листопаді працівники СБУ затримали кадрових співробітників ФСБ, які вчинили понад 5 тис. кібератак на державні органи України.



"Очевидно, що це велика репутаційна втрата для ФСБ, яка ще раз прагне дискредитувати українську спецслужбу фейками", - додав Дехяренко.

Нагадаємо, 2 грудня ФСБ заявила про затримання в Росії українців, яких звинуватила у шпигунстві та підготовці теракту.

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