"Репутаційна втрата для ФСБ": СБУ заперечила співпрацю із затриманими в РФ українцями
СБУ заперечила співпрацю із затриманими у Росії українцями, яким ФСБ закидає шпигунство і підготовку теракту
Про це заявив речник СБУ Артем Дехтяренко, передає РБК-Україна.
Речник спецслужби наголосив, що СБУ здійснює боротьбу з іноземним шпигунством і підривною діяльністю на території України.
Дехтяренко зазначив, що у листопаді працівники СБУ затримали кадрових співробітників ФСБ, які вчинили понад 5 тис. кібератак на державні органи України.
"Очевидно, що це велика репутаційна втрата для ФСБ, яка ще раз прагне дискредитувати українську спецслужбу фейками", - додав Дехяренко.
- Нагадаємо, 2 грудня ФСБ заявила про затримання в Росії українців, яких звинуватила у шпигунстві та підготовці теракту.
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