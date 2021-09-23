"Ресурсний" законопроєкт зняли з розгляду в другому читанні, - Гончаренко
Верховна Рада зняла з розгляду у другому читанні проєкт закону №5600 про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень
Про це повідомив народний депутат партії "Європейська Солідарність Олексій Гончаренко.
"Слуги народу знімають сьогодні з розгляду скандальний законопроєкт 5600 про податкові зміни", - написав нардеп.
Зазначимо, відповідно до пояснювальної записки до проєкту закону, його метою є забезпечення збалансованості бюджетних надходжень шляхом підвищення ефективності використання економічних ресурсів країни, а також усунення прогалин чинного законодавства.
Законопроєктом, зокрема, пропонується підвищити на 5% ставки акцизного податку на алкогольні напої, екологічного податку крім ставок за викиди СО2 у повітря та скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, а також рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України з урахуванням індексу споживчих цін за 2020 рік.
Також пропонується на 14,5% збільшити ставки рентної плати за користування надрами в цілях, що не пов'язані з видобуванням корисних копалин, а також рентної плати за спецкористування водою та спецкористування лісовими ресурсами.
Законопроєктом пропонується надати право контролюючим органам стягувати податковий борг за рахунок готівки або коштів на рахунках у банкаї без звернення до суду. Також документ встановлює тимчасове обмеження за рішенням суду у праві виїзда боржника за кордон до повного погашення податкового боргу. При цьому податкові органи будуть уповноважені отримувати інформацію від платника податків не лише по факту виявленого правопорушення, а й з інших пов'язаних з оподаткуванням питань.
- Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон №5600 за основу 1 липня.
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