"Реваншизм нікуди не зник": командувач Збройних сил Литви вважає, що за 5-10 років Росія знову може стати загрозою для НАТО
Командувач Збройних сил Литви, генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис вважає, що за 5-10 років агресія Росії може повторитись
Про це він сказав в інтерв'ю литовському виданню LRT.
Рупшис наголосив, що Росія зазнає великих втрат в Україні і для відновлення військового потенціалу знадобиться час, але за п'ять-десять років вона знову може стати загрозою, оскільки "російський реваншизм нікуди не зник".
"На мою думку, Росія не зміниться, вона залишиться загрозою для нас і НАТО. Крім того, ця загроза може зрости, і країни НАТО мають бути готові насамперед виступати як стримуючий фактор. Росію слід утримати від того, що вона робить зараз, коли вирішила напасти на Україну", - сказав він.
Рупшис вважає, що російського диктатора Володимира Путіна ввели в оману, і він уявив, що має найкращу армію у світі.
"Думаю, російська армія, генерали, офіцери, навіть спецслужби, які змальовують Путіну картину, яка нібито склалася в Росії, напевно, самі не вірили, що Путін може ухвалити рішення про напад на Україну. А коли ухвалив, певно, були шоковані", - сказав він.
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