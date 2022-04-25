"Реваншизм нікуди не зник": командувач Збройних сил Литви вважає, що за 5-10 років Росія знову може стати загрозою для НАТО

Про це він сказав в інтерв'ю литовському виданню LRT.

Рупшис наголосив, що Росія зазнає великих втрат в Україні і для відновлення військового потенціалу знадобиться час, але за п'ять-десять років вона знову може стати загрозою, оскільки "російський реваншизм нікуди не зник".

"На мою думку, Росія не зміниться, вона залишиться загрозою для нас і НАТО. Крім того, ця загроза може зрости, і країни НАТО мають бути готові насамперед виступати як стримуючий фактор. Росію слід утримати від того, що вона робить зараз, коли вирішила напасти на Україну", - сказав він.

Рупшис вважає, що російського диктатора Володимира Путіна ввели в оману, і він уявив, що має найкращу армію у світі.

"Думаю, російська армія, генерали, офіцери, навіть спецслужби, які змальовують Путіну картину, яка нібито склалася в Росії, напевно, самі не вірили, що Путін може ухвалити рішення про напад на Україну. А коли ухвалив, певно, були шоковані", - сказав він.



