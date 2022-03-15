"Революційне рішення": Парламент підтримав урядовий проєкт податкової реформи, - Шмигаль

Про це повідомляє голова уряду Денис Шмигаль, інформує Еспресо.TV

"На виконання завдання Президента України Володимира Зеленського Парламент підтримав законопроєкт про податкові стимули для бізнесу в умовах війни. Проєкт закону, який розроблявся в тісній співпраці з Урядом, містить революційні та безпрецедентні рішення у напрямку податкової лібералізації та підтримки бізнесу на період воєнного стану", - зазначив прем'єр-міністр.

Далі він перерахував ті зміни, які буде введено внаслідок реформи: єдиний податок 2% замість ПДВ та податку на прибуток майже для всього бізнесу, послаблення в питанні Єдиного соціального внеску, скасування частини податкових вимог, зменшення податків на пальне та багато інших позитивних нововведень.

"Впевнений, що відповідні рішення дозволять зміцнити наш економічний тил. Дякую за це рішення всім народним депутатам!", - додав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, напередодні президент озвучив перші кроки податкової реформи в Україні: йшлося про скасування перевірок, 2% податку для усього бізнесу, ФОПам – добровільна сплата податків.

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