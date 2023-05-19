Рейдери з медіахолдингу захопили дитячий харчовий завод на Полтавщині: п’ятеро учасників отримали підозри
Викрито злочинну організацію з 15 осіб, яка підроблювала документи та захопила дитячий харчовий завод на Полтавщині. П’ятьом учасникам оголошено підозри
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
Слідство становило, що адвокат та власник медіахолдингу, які використовували свої інформаційні ресурси для тиску та шантажу на бізнесменів і політиків, створили злочинну організацію з 15 представників силового блоку, юристів, нотаріусів та "кримінального авторитету".
У липні 2022 року зловмисники підробили документи та незаконно перереєстрували на своїх людей завод з виробництва дитячого харчування та дієтичних продуктів. Це призвело до збитків для власників підприємства на понад 250 млн грн.
Правоохоронці провели понад 30 обшуків вдома та на роботі у фігурантів. Вилучили телефони, документацію, зброю, набої, гроші, автомобілі, "чорнові записи".
Їх затримали. П’ятьом учасникам оголосили підозру за створення злочинної організації та участь у ній, шахрайство, протиправне заволодіння майном підприємства, підроблення та використання документів, зловживання повноваженнями особами. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів та оголошення підозри іншим учасникам.
Один з організаторів – власник медіахолдингу, який раніше був причетний до шахрайств та вимагань. Останнє його звинувачення у справі "чорного" політтехнолога нині слухається у суд.
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