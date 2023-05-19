Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Слідство становило, що адвокат та власник медіахолдингу, які використовували свої інформаційні ресурси для тиску та шантажу на бізнесменів і політиків, створили злочинну організацію з 15 представників силового блоку, юристів, нотаріусів та "кримінального авторитету".

У липні 2022 року зловмисники підробили документи та незаконно перереєстрували на своїх людей завод з виробництва дитячого харчування та дієтичних продуктів. Це призвело до збитків для власників підприємства на понад 250 млн грн.

Правоохоронці провели понад 30 обшуків вдома та на роботі у фігурантів. Вилучили телефони, документацію, зброю, набої, гроші, автомобілі, "чорнові записи".

Їх затримали. П’ятьом учасникам оголосили підозру за створення злочинної організації та участь у ній, шахрайство, протиправне заволодіння майном підприємства, підроблення та використання документів, зловживання повноваженнями особами. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів та оголошення підозри іншим учасникам.

Один з організаторів – власник медіахолдингу, який раніше був причетний до шахрайств та вимагань. Останнє його звинувачення у справі "чорного" політтехнолога нині слухається у суд.