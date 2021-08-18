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Головна Світ Режим Лукашенка визнав телеграм-канал "Загони національної самооборони Білорусі" терористичною організацією

Режим Лукашенка визнав телеграм-канал "Загони національної самооборони Білорусі" терористичною організацією

18 серпня, 2021 середа
20:43
Світ

18 серпня Верховний суд Білорусі визнав "Загони національної самооборони Білорусі" терористичною організацією

Про це повідомляє "Еўрарадыё " з посиланням на Генпрокуратуру країни.

Як зазначають білоруські журналісти, "Загони національної самооборони Білорусі" раніше фігурували у пропагандистських сюжетах державного телебачення країни.

Насправді "Загони національної самооборони Білорусі" - це не організація, а телеграм-канал, який раніше був визнаний екстремістським у залізничному суді Вітебська.

18 серпня білоруські правозахисники внесли до списків  репресованих ще сім політв’язнів. Це Артур Хацько, Єгор Вершинін, Артем Соловей, Артем Карачун, Дмитро Шиманський, Максим Тишкевич та Павло Лукаянов.

Чоловікам інкримінували ч. 1 ст. 342 КК ("Групові дії, що грубо порушують громадський порядок") та ч. 2 ст. 293 КК ("Масові заворушення"), повідомляє правозахисний веб -сайт "Весна". Правозахисники зазначають, що всі згадані люди були учасниками післявиборчих протестів. 

Сьогодні в Білорусі нараховується 637 політв’язнів.

  • 18 серпня у Білорусі до кількох журналістів інформагентства БелаПАН прийшли з обшуками силовики

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Білорусь
режим Лукашенка
репресії у Білорусі
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