Силовики Лукашенка прийшли з обшуками до журналістів єдиного незалежного інформагенства Білорусі
18 серпня у Білорусі до кількох журналістів інформагентства БелаПАН прийшли з обшуками силовики
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на БелаПАН.
Про обшук повідомили журналістка Ірина Турчина, редактор інтернет-газети БелаПАН Naviny.by Олександр Зайцев і бухгалтер Катерина Боєва.
Не виходять на зв'язок головна редакторка БелаПАН Ірина Левшина і журналіст Захар Щербаков.
Очевидці повідомляють, що в квартирі Левшиної також проходить обшук. Двері не зламані. Вона в квартирі, чутно голоси її та якихось людей.
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