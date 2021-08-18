Силовики Лукашенка прийшли з обшуками до журналістів єдиного незалежного інформагенства Білорусі

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на БелаПАН.



Про обшук повідомили журналістка Ірина Турчина, редактор інтернет-газети БелаПАН Naviny.by Олександр Зайцев і бухгалтер Катерина Боєва.

Не виходять на зв'язок головна редакторка БелаПАН Ірина Левшина і журналіст Захар Щербаков.

Очевидці повідомляють, що в квартирі Левшиної також проходить обшук. Двері не зламані. Вона в квартирі, чутно голоси її та якихось людей.

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