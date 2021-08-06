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Білорусь визнала екстремістським спортивний сайт Тribunа.cоm: писав про Тимановську

6 серпня, 2021 п'ятниця
22:47
Світ Христина Тимановська

Сайт "Трибуна" визнали екстремістським в Білорусі після інтерв'ю з легкоатлеткою Христиною Тимановською, втім він і так заборонений в країні

Про блокування сайту заявило МВС Білорусі. 

"Крім основного інтернет-ресурсу, в список заборонених потрапили Telegram-канал "Тribunа.cоm Білорусь", однойменний чат і сторінки в соціальних мережах Instagram, Facebook. Twitter, Вконтакте, а також мобільні додатки для смартфонів", - йдеться в заяві міністерства внутрішніх справ РБ.

Причиною віднесення сайту до списку стало те, що на сайті публікувалися матеріали, які "закликали до екстремістської діяльності".

Зазначимо, сайт "Трибуна" на території Білорусі заблокували ще в серпні 2020 роки після початку протестів через підтримку протестуючих і використання біло-червоно-білого прапора в публікаціях.

Видання висвітлювало ситуацію навколо білоруської легкоатлетки Христини Тимановської. Вона дала перше інтерв'ю журналістам порталу після того, як її усунули від Олімпіади після критики керівництва збірної. За її словами, тренери збиралися нею "заткнути дірку" і виставити на змагання, до яких вона не готова (естафета 4 по 400 метрів), так як учасниць естафети до неї не допустили через недостатню кількість зданих допінг-тестів.

Водночас у "Трибуні" повідомили, що продовжать працювати попри блокування.

"Памʼятайте, що читати "Трибуну" як і раніше можна. Підписка на соцмережі - не порушення закону. Також редакція працює над рішеннями, які дозволять безпечно ділитися контентом з друзями, родичами і знайомими", - підкреслили у редакції.

свобода слова
Білорусь
репресії у Білорусі
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