Білоруска Тимановська отримала гуманітарну візу від Польщі
2 серпня Польща видала гуманітарну візу білоруській атлетці Христині Тимановській, яку режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка вирішив вивезти до РБ перед її виступом
Про це розповідає українська служба ВВС.
"Білоруська спортсменка Христина Тимановська вже підтримує прямі контакти з польськими дипломатами у Токіо. Вона отримала гуманітарну візу. Польща зробить все необхідне, аби допомогти їй продовжити спортивну кар'єру", - повідомив у Twitter заступник міністра закордонних справ Польщі Марцин Пшидач.
Наразі безпекою білоруської атлетки, яка відмовилася летіти додому за наказом своєї команди, опікується японська поліція, повідомили організатори Олімпіади у Токіо.
У неділю, 1 серпня, Тимановська повідомила, що її насильно намагалися вивезти з Японії.
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"Вони хочуть вивезти мене з країни без моєї згоди", - заявила спортсменка на відео, розміщеному у Telegram Білоруського фонду спортивної солідарності - організації, яка підтримує спортсменів, яких переслідують за політичні погляди.
Представник "Фонду спортивної солідарності" Анатолій Котов заявив ВВС, що "вона боїться репресій своєї родини у Білорусі, і це є найбільшим страхом для неї зараз".
- Першого серпня стало відомо, що за критику влади білоруського члена олімпійської збірної Христину Тимановську вирішили відправити до Мінська перед її забігом, який мав відбутися сьогодні. Причиною обурення Тимановської було те, що їй та іншим спортсменкам-білорускам без пояснень змінили умови участі в Іграх.
- Вона звернулася по допомогу до Міжнародного олімпійського комітету й потрапила на перші шпальти світових ЗМІ.
- Поліція Японії взяла її під свій захист. З міркувань безпеки до неї також приставлено представника МОК.
- Чехія та Польща заявили, що готові надати спортсменці політичний притулок
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