Білоруска Тимановська отримала гуманітарну візу від Польщі

Про це розповідає українська служба ВВС.

"Білоруська спортсменка Христина Тимановська вже підтримує прямі контакти з польськими дипломатами у Токіо. Вона отримала гуманітарну візу. Польща зробить все необхідне, аби допомогти їй продовжити спортивну кар'єру", - повідомив у Twitter заступник міністра закордонних справ Польщі Марцин Пшидач.







Наразі безпекою білоруської атлетки, яка відмовилася летіти додому за наказом своєї команди, опікується японська поліція, повідомили організатори Олімпіади у Токіо.

У неділю, 1 серпня, Тимановська повідомила, що її насильно намагалися вивезти з Японії.



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"Вони хочуть вивезти мене з країни без моєї згоди", - заявила спортсменка на відео, розміщеному у Telegram Білоруського фонду спортивної солідарності - організації, яка підтримує спортсменів, яких переслідують за політичні погляди.

Представник "Фонду спортивної солідарності" Анатолій Котов заявив ВВС, що "вона боїться репресій своєї родини у Білорусі, і це є найбільшим страхом для неї зараз".

