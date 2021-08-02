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Чоловік знятої з Олімпіади Тимановської виїхав з Білорусі в Україну, - ЗМІ

2 серпня, 2021 понедiлок
13:45
Світ Христина Тимановська

За даними українських журналістів, чоловік білоруської атлетки Христини Тимановської покинув РБ та поїхав до Києва

Про це розповідає українська служба ВВС та "Спорт-Експрес".

"Все вірно, я дійсно покинув Білорусь. Куди? До Києва, але докладної інформації не надам", - зазначив чоловік Христини Тимановської Арсеній Зданевич.

Нагдаємо, 2 серпня стало відомо що Христина Тимановська звернулас по політичний притулок до Польщі 
 

  • Першого серпня стало відомо, що за критику влади білоруського члена олімпійської збірної Христину Тимановську вирішили відправити до Мінська перед її забігом, який мав відбутися сьогодні. Причиною обурення Тимановської було те, що їй та іншим спортсменкам-білорускам без пояснень змінили умови участі в Іграх.
  • Вона звернулася по допомогу до Міжнародного олімпійського комітету й потрапила на перші шпальти світових ЗМІ.
  • Поліція Японії взяла її під свій захист. З міркувань безпеки до неї також приставлено представника МОК. 
  • Чехія та Польща заявили, що готові надати спортсменці політичний притулок
Спорт
Японія
Олімпіада
МОК
репресії у Білорусі
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