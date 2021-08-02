Білоруську легкоатлетку Тимановську охороняють Японія та МОК. Чехія та Польща готові надати їй притулок
Членкиня олімпійської збірної Білорусі Христина Тимановська перебуває під охороною токійського летовища Ханеда
Про це із посиланням на мінську газету Наша ніва розповідає Еспресо.TV.
Як зазначається, такі відомості надали у Міжнародному олімпійському комітеті, по допомогу до якого через соцмережі звернулася перед цим спортсменка, яку за публічну критику НОК Білорусі лукашенківці у неділю, 1 серпня 2021 року, намагалися через Туреччину силою доправити додому.
“Ввечері МОК та оргкомітет поговорили з Тимановською. Вона - з керівництвом аеропорту Ханеда, зараз її супроводжує працівник оргкомітету (олімпійських ігор - ред). Вона сказала нам, що почувається в безпеці. МОК та оргкомітет продовжать переговори з Тимановською, щоб визначити подальші кроки", - повідомили у прес -службі МОК.
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Свою готовність допомогти Тимовській вже виловили уряди Польщі, Чехії та Литви, де бігунці гарантують політчний притулок.
Також у ЗМІ була інформація, що сама вона спершу планувала після завершення Ігор замість Білорусі вирушити до Австрії.
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