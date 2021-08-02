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Білоруську легкоатлетку Тимановську охороняють Японія та МОК. Чехія та Польща готові надати їй притулок

2 серпня, 2021 понедiлок
00:34
Світ

Членкиня олімпійської збірної Білорусі Христина Тимановська перебуває під охороною токійського летовища Ханеда

Про це із посиланням на мінську газету Наша ніва розповідає Еспресо.TV.

Як зазначається, такі відомості надали у Міжнародному олімпійському комітеті, по допомогу до якого через соцмережі звернулася перед цим спортсменка, яку за публічну критику НОК Білорусі лукашенківці у неділю, 1 серпня 2021 року, намагалися через Туреччину силою доправити додому.

“Ввечері МОК та оргкомітет поговорили з Тимановською. Вона - з керівництвом аеропорту Ханеда, зараз її супроводжує працівник оргкомітету (олімпійських ігор - ред). Вона сказала нам, що почувається в безпеці. МОК та оргкомітет продовжать переговори з Тимановською, щоб визначити подальші кроки", - повідомили у прес -службі МОК.

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Свою готовність допомогти Тимовській вже виловили уряди Польщі, Чехії та Литви, де бігунці гарантують політчний притулок.

Також у ЗМІ була інформація, що сама вона спершу планувала після завершення Ігор замість Білорусі вирушити до Австрії.


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