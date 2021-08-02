Білоруська атлетка Тимановська звернулась до Польщі по політичний притулок

Про це розповідає "Наша Ніва" з посиланням на виконавчого директора "Білоруського фонду спортивної солідарності" Олександра Опейкіна.



"Христина вже подала заяву про політичний притулок у Польщі, тому вона вже в дорозі. У неї все добре", - зазначив Опейкін.



За його словами, атлетка тримається добре.



"Зрозуміло, що це стресова ситуація не тільки для спортсмена, а й для людини, яка зазнає такого тиску", - додав він.





Нагадаємо, першого липня стало відомо, що за критику влади білоруського члена олімпійської збірної Христину Тимановську вирішили відправити до Мінська перед її забігом, який мав відбутися сьогодні. Причиною обурення Тимановської було те, що їй та іншим спортсменкам-білорускам без пояснень змінили умови участі в Іграх.

Вона звернулася по допомогу до Міжнародного олімпійського комітету й потрапила на перші шпальти світових ЗМІ.

Поліція Японії взяла її під свій захист. З міркувань безпеки до неї також приставлено представника МОК.

Чехія та Польща заявили, що готові надати спортсменці політичний притулок