Білоруська атлетка Тимановська звернулась до Польщі по політичний притулок
Білоруська атлетка, яку влада вирішила недопустити до Олімпіади за критику режиму, подала документи на політичний притулок в Польщі
Про це розповідає "Наша Ніва" з посиланням на виконавчого директора "Білоруського фонду спортивної солідарності" Олександра Опейкіна.
"Христина вже подала заяву про політичний притулок у Польщі, тому вона вже в дорозі. У неї все добре", - зазначив Опейкін.
За його словами, атлетка тримається добре.
"Зрозуміло, що це стресова ситуація не тільки для спортсмена, а й для людини, яка зазнає такого тиску", - додав він.
- Вона звернулася по допомогу до Міжнародного олімпійського комітету й потрапила на перші шпальти світових ЗМІ.
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