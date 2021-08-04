Білоруська спортсменка Тимановська вилетіла з Токіо до Відня

Про це повідомляє "Наша Ніва".



Тимановська замість рейсу до Варшави пересіла на літак до столиці Австрії.



"Зараз літак вилетів зі столиці Японії. Причини зміни пункту призначення не уточнюються. За деякими даними, таке рішення могли прийняти співробітники посольства Польщі", - пише видання.

1 серпня стало відомо, що за критику влади білоруського члена олімпійської збірної Христину Тимановську вирішили відправити до Мінська перед її забігом, який мав відбутися сьогодні. Причиною обурення Тимановської було те, що їй та іншим спортсменкам-білорускам без пояснень змінили умови участі в Іграх.

Вона звернулася по допомогу до Міжнародного олімпійського комітету й потрапила на перші шпальти світових ЗМІ.

Поліція Японії взяла її під свій захист. З міркувань безпеки до неї також приставлено представника МОК.

Чехія та Польща заявили, що готові надати спортсменці політичний притулок

2 серпня Польща видала гуманітарну візу Тимановській.