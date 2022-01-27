"Режим припинення вогню має бути гарантований, і на цій основі можна зробити наступні кроки": Зеленський про перемовини радників "нормандської четвірки" та їхні домовленості

Про це йдеться на сайті Офісу президента.



"Переговори тривали понад вісім годин, були змістовними й такими, що дають змогу окреслити можливість досягнення рішень, необхідних для миру", - пише пресслужба.



Зазначається, що президент позитивно оцінює факт зустрічі, її конструктивний характер, а також намір продовжити змістовні переговори за два тижні в Берліні.



"Для нашої держави перший пріоритет на сьогодні – це досягнення стабільної та безумовної тиші на Донбасі. Режим припинення вогню має бути гарантований, надійний, і саме на цій основі можуть бути зроблені наступні кроки", – уточнив Зеленський.



Зазначається, що під час зустрічі політичних радників у Парижі були детально обговорені наявні розбіжності сторін у трактуванні Мінських угод. Також повідомлялося, що дотримання режиму припинення вогню не має залежати від будь-яких розбіжностей у трактуваннях.



"Обов'язковим елементом руху до чесного й стабільного миру для Донбасу через виконання Мінських домовленостей вважаємо активізацію роботи Нормандського формату і на рівні лідерів відповідних країн з організацією їхньої зустрічі найближчим часом", - підсумували в ОПУ.

Нагадаємо, у середу, 26 січня, голова Офісу президента Андрій Єрмак після зустрічі радників "нормандської четвірки" заявив, що сторонам вперше з 2019 року вдалося узгодити спільне комюніке.

Наразі немає концентрації тих військових сил і техніки, які б дозволили РФ розпочати повномасштабну агресію проти України в будь-якій точці, повідомив нардеп Веніславський.