"Режим припинення вогню має бути гарантований, і на цій основі можна зробити наступні кроки": Зеленський про перемовини радників "нормандської четвірки" та їхні домовленості
Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість щодо дотримання режиму припинення вогню, яке обговорювали у перемовинах радників "нормандської четвірки"
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
"Переговори тривали понад вісім годин, були змістовними й такими, що дають змогу окреслити можливість досягнення рішень, необхідних для миру", - пише пресслужба.
Зазначається, що президент позитивно оцінює факт зустрічі, її конструктивний характер, а також намір продовжити змістовні переговори за два тижні в Берліні.
"Для нашої держави перший пріоритет на сьогодні – це досягнення стабільної та безумовної тиші на Донбасі. Режим припинення вогню має бути гарантований, надійний, і саме на цій основі можуть бути зроблені наступні кроки", – уточнив Зеленський.
Зазначається, що під час зустрічі політичних радників у Парижі були детально обговорені наявні розбіжності сторін у трактуванні Мінських угод. Також повідомлялося, що дотримання режиму припинення вогню не має залежати від будь-яких розбіжностей у трактуваннях.
"Обов'язковим елементом руху до чесного й стабільного миру для Донбасу через виконання Мінських домовленостей вважаємо активізацію роботи Нормандського формату і на рівні лідерів відповідних країн з організацією їхньої зустрічі найближчим часом", - підсумували в ОПУ.
- Нагадаємо, у середу, 26 січня, голова Офісу президента Андрій Єрмак після зустрічі радників "нормандської четвірки" заявив, що сторонам вперше з 2019 року вдалося узгодити спільне комюніке.
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