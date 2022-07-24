"Режими – це щось у російських в'язницях": Подоляк прокоментував заяви Лаврова
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на заяви глави МЗС Росії Сергія Лаврова про скидання "київського режиму"
Про це він написав у telegram.
Михайло Подоляк назвав "шизофренічними" заяви Росії про прагнення до переговорів та водночас мету – "позбутися антинародного київського режиму".
"Так от, "режими" – це щось у російських в'язницях, а в Україні є законно обрана влада, яка перемогла на чесних, конкурентних, демократичних виборах. Стільки незнайомих для російської еліти слів в одному реченні, чи не так? Вирішуючи скинути "антиісторичні режими", важливо самому випадково не опинитися на безумовному смітнику історії", - сказав радник.
- Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва планує захопити не лише Донеччину та Луганщину, а й Херсонську, Запорізьку області та інші території України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.54
Купівля 37.54Продаж 38.71
-
EUR
Купівля 37.91Продаж 39.23
- Актуальне
- Важливе