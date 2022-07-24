"Режими – це щось у російських в'язницях": Подоляк прокоментував заяви Лаврова

Про це він написав у telegram.

Михайло Подоляк назвав "шизофренічними" заяви Росії про прагнення до переговорів та водночас мету – "позбутися антинародного київського режиму".

"Так от, "режими" – це щось у російських в'язницях, а в Україні є законно обрана влада, яка перемогла на чесних, конкурентних, демократичних виборах. Стільки незнайомих для російської еліти слів в одному реченні, чи не так? Вирішуючи скинути "антиісторичні режими", важливо самому випадково не опинитися на безумовному смітнику історії", - сказав радник.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва планує захопити не лише Донеччину та Луганщину, а й Херсонську, Запорізьку області та інші території України.

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