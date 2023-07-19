Резніков: Думаю, перші навчання українських пілотів на F-16 розпочнуться в серпні
Перші навчання українських пілотів на багатоцільових винищувачах F-16 розпочнуться, ймовірно, в серпні. Самі літаки Україна отримає орієнтовно наступного року
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає "Еспресо".
"Я думаю, що в серпні почнуться перші навчання наших пілотів та інженерів-техніків в одній із 11-ти країн", - сказав міністр.
За його словами, напередодні міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підтвердив, що Польща, яка також приєдналась до цього проєкту, дає своє обладнання і можливості.
"Тому ми в декількох країнах паралельно вчитимемо пілотів та інженерів-техніків.
Ми ж тут в Україні робитимемо своє "домашнє завдання": оцінимо спроможності наших аеродромів, де будуть використовуватись літаки й зробимо інфраструктуру для них (укриття, забезпечення, заправні станції тощо)", - розповів Резніков.
Він наголосив, що партнери прийматимуть рішення про надання літаків, щойно будуть готові інфраструктура й пілоти, спроможні виконувати бойові завдання, а інженери будуть готові цю техніку обслуговувати.
"Оптимістично, думаю, що це наступний рік", - зазначив міністр.
Він подякував Данії та Нідерландам, які проявили особливу активність у створенні коаліції винищувачів.
Що відомо про навчання українських пілотів на F-16
25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди й увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.
Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці.
22 червня Сполучені Штати Америки отримали запит від Данії щодо підготовки українських пілотів для застосування винищувачів F-16.
11 липня Україна підписала меморандум про створення коаліції для підготовки пілотів на винищувачах F-16 з 11 державами-партнерами.
15 липня повідомлялося, що країни Європи, які пообіцяли розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16, усе ще чекають від Сполучених Штатів офіційного затвердження програми.
16 липня стало відомо, що президент США Джо Байден схвалив навчання українських пілотів у Європі.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що перші винищувачі F-16 з'являться у небі України, ймовірно, до кінця березня 2024 року.
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