Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає "Еспресо".

"Я думаю, що в серпні почнуться перші навчання наших пілотів та інженерів-техніків в одній із 11-ти країн", - сказав міністр.

За його словами, напередодні міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підтвердив, що Польща, яка також приєдналась до цього проєкту, дає своє обладнання і можливості.

"Тому ми в декількох країнах паралельно вчитимемо пілотів та інженерів-техніків.

Ми ж тут в Україні робитимемо своє "домашнє завдання": оцінимо спроможності наших аеродромів, де будуть використовуватись літаки й зробимо інфраструктуру для них (укриття, забезпечення, заправні станції тощо)", - розповів Резніков.

Він наголосив, що партнери прийматимуть рішення про надання літаків, щойно будуть готові інфраструктура й пілоти, спроможні виконувати бойові завдання, а інженери будуть готові цю техніку обслуговувати.

"Оптимістично, думаю, що це наступний рік", - зазначив міністр.

Він подякував Данії та Нідерландам, які проявили особливу активність у створенні коаліції винищувачів.

Що відомо про навчання українських пілотів на F-16

25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди й увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.

Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці.

22 червня Сполучені Штати Америки отримали запит від Данії щодо підготовки українських пілотів для застосування винищувачів F-16.

11 липня Україна підписала меморандум про створення коаліції для підготовки пілотів на винищувачах F-16 з 11 державами-партнерами.

15 липня повідомлялося, що країни Європи, які пообіцяли розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16, усе ще чекають від Сполучених Штатів офіційного затвердження програми.

16 липня стало відомо, що президент США Джо Байден схвалив навчання українських пілотів у Європі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що перші винищувачі F-16 з'являться у небі України, ймовірно, до кінця березня 2024 року.