Резніков: нас чекає кілька надзвичайно важких тижнів

Про це він розповів у Facebook.

Міністр зазначив, що коаліція в підтримку України проти кремлівського зла посилюється.

"Водночас я хочу, щоб у всіх нас були вірні очікування. Росія накопичила сили для масштабного наступу на сході України вже зараз. Допомога Україні буде зростати, але найближчими днями буде потрібна уся наша стійкість і надзвичайна єдність. Ворог вже усвідомлює свою стратегічну поразку, але все одно намагатиметься завдати нам якнайбільшого болю. На жаль, до перемоги ми ще втрачатимемо наших воїнів. Ще будуть руйнування і болючі жертви. Ми маємо витримати. І ми витримаємо!" - написав Резніков.

Нагадаємо, 26 квітня на базі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині пройшла конференція, на якій представники понад 40 країн обговорили підтримку України. Резніков передав союзникам список зброї, яка необхідна для звільнення територій

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