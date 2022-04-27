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Головна війна з Росією Резніков: нас чекає кілька надзвичайно важких тижнів

Резніков: нас чекає кілька надзвичайно важких тижнів

27 квітня, 2022 середа
20:26
війна з Росією Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков попередив, що попереду – кілька надзвичайно важких тижнів, адже практична реалізація домовленостей погоджених на базі Рамштайн, навчання і логістика, вони потребують певного часу

Про це він розповів у Facebook.

Міністр зазначив, що коаліція в підтримку України проти кремлівського зла посилюється.

"Водночас я хочу, щоб у всіх нас були вірні очікування. Росія накопичила сили для масштабного наступу на сході України вже зараз. Допомога Україні буде зростати, але найближчими днями буде потрібна уся наша стійкість і надзвичайна єдність. Ворог вже усвідомлює свою стратегічну поразку, але все одно намагатиметься завдати нам якнайбільшого болю. На жаль, до перемоги ми ще втрачатимемо наших воїнів. Ще будуть руйнування і болючі жертви. Ми маємо витримати. І ми витримаємо!" - написав Резніков.

  • Нагадаємо, 26 квітня на базі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині пройшла конференція, на якій представники понад 40 країн обговорили підтримку України. Резніков передав союзникам список зброї, яка необхідна для звільнення територій

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Олексій Резніков
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