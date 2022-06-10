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Резніков обговорив із міністеркою оборони Німеччини майбутній безпековий пакет допомоги Україні

10 червня, 2022 п'ятниця
09:25
Світ Крістіне Ламбрехт

Міністр оборони України Олексій Резніков і його німецька колега Крістін Ламбрехт обговорили майбутній пакет військової допомоги Україні

Про це очільник МО України повідомив у власному твіттері.

"Провів продуктивну зустріч з Федеральним міністром оборони Крістін Ламбрехт. Ми обговорили суть майбутнього пакету допомоги в галузі безпеки від Німеччини до України. З нетерпінням чекаю обіцяної підтримки. Дякую, що підтримуєте", - йдеться в повідомленні.

У кінці травня стало відомо, що Німеччина з кінця березня 2022 року скоротила постачання зброї до України до мінімуму та відправила лише дві партії легкої зброї. Проте 1 червня Шольц заявив, що ФРН передасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T. Очікується, що в липні Україна отримає і перші 15 зенітних самохідних установок Gepard зі складів німецької промисловості.

Також Шольц відкинув звинувачення опозиції у тому, що Німеччина надто нерішуче поставляє важке озброєння України. За його словами, країна доставила протитанкові та переносні зенітні ракетні комплекси, понад 15 мільйонів патронів, сотню тисяч ручних гранат та 5000 протитанкових мін. Крім того, серед постачаннь – велика кількість вибухових матеріалів, кулемети та десятки вантажівок з матеріалами для боротьби з безпілотниками.

  •  7 червня в Афінах висловили обурення неповороткістю Німеччини у справі військової допомоги Україні. Того ж дня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна робить більше для підтримки України, ніж майже всі держави світу.

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