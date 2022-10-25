Резніков обговорив посилення обороноздатності України з новим міністром оборони Швеції
Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з новим очільником міністерства оборони Швеції Полом Йонсоном посилення обороноздатності України
Про це Резніков розповів у своєму telegram-каналі.
"Сьогодні я мав розмову з нещодавно призначеним міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Я привітав свого колегу з призначенням і запросив його відвідати Київ. Обговорили нові проєкти для посилення обороноздатності України", - зазначив міністр оборони України.
- 21 жовтня стало відомо, що новий міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом очікує, що Угорщина та Туреччина незабаром схвалять заявку країни на членство в НАТО.
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