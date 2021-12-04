Резніков пояснив, чому Україна спокійно реагує на загрозу російської агресії

Про це Резніков написав у статті "Майбутнє Європи буде вирішуватися в Україні" на Atlantic Council.

За його словами, порівняно спокійна відповідь України на останні загрози з боку Росії відображає довгостроковий характер конфлікту між двома країнами. "Минуло майже вісім років відтоді, як Росія вперше напала на Україну. Відтоді російська агресія не припинилася і стала частиною повсякденного життя. Щоб нас шокувати, потрібно щось більше, ніж чергове нарощування російської військової потужності", - написав Резніков.

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