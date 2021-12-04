Резніков пояснив, чому Україна спокійно реагує на загрозу російської агресії
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що спокійна реакція Києва на нову загрозу російського вторгнення пояснюється тим, що війна РФ проти України триває восьмий рік
Про це Резніков написав у статті "Майбутнє Європи буде вирішуватися в Україні" на Atlantic Council.
За його словами, порівняно спокійна відповідь України на останні загрози з боку Росії відображає довгостроковий характер конфлікту між двома країнами. "Минуло майже вісім років відтоді, як Росія вперше напала на Україну. Відтоді російська агресія не припинилася і стала частиною повсякденного життя. Щоб нас шокувати, потрібно щось більше, ніж чергове нарощування російської військової потужності", - написав Резніков.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом, Politico оприлюднило знімки зі супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- 20 листопада повідомлялося, що США закликали союзників у Європі негайно вжити заходів для стримування Росії від вторгнення до України.
- 4 грудня американська розвідка повідомила, що Росія планує на початку 2022 року вторгнення до України за участі 175 тис. військових.
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