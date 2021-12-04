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Головна війна з Росією Резніков пояснив, чому Україна спокійно реагує на загрозу російської агресії

Резніков пояснив, чому Україна спокійно реагує на загрозу російської агресії

4 грудня, 2021 субота
17:21
війна з Росією Олексій Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що спокійна реакція Києва на нову загрозу російського вторгнення пояснюється тим, що війна РФ проти України триває восьмий рік

Про це Резніков написав у статті "Майбутнє Європи буде вирішуватися в Україні" на Atlantic Council.  

За його словами, порівняно спокійна відповідь України на останні загрози з боку Росії відображає довгостроковий характер конфлікту між двома країнами. "Минуло майже вісім років відтоді, як Росія вперше напала на Україну. Відтоді російська агресія не припинилася і стала частиною повсякденного життя. Щоб нас шокувати, потрібно щось більше, ніж чергове нарощування російської військової потужності", - написав Резніков. 

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Міноборони України
російська агресія
Олексій Резніков
вторгення
вторгнення в Україну
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