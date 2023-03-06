Про це він сказав в інтерв'ю ЛІГА.net.

"Нам необхідна неймовірна кількість дронів. Це теж gamechanger. Як дронів для розвідки/коригування, так і ударних від 3 до 1000 км, морських дронів. Це дає можливість завдати удар ворогу. І це зберігає життя нашим (військовим, – ред.), даючи ситуаційну обізнаність", – каже Резніков.

Міністр оборони наголосив, що разом з міністр цифрової трансформації України Михайлом Федоровим мав зустріч з 80 виробниками БПЛА.

"Я їм сказав: "Скільки б ви не виробили – я у вас все куплю". В мене поруч стоїть міністр внутрішніх справ, який теж буде докуповувати. В моєму бюджеті зарезервовано 20 млрд грн, щоб купляти все, що вони вироблять. Паралельно у Федорова є проєкт United24. Паралельно уряд виділив 10 млрд грн на можливість закупівлі дронів з-за кордону, які я, як міністр оборони, не можу купити", – наголосив чиновник.

Резніков також відповів на питання щодо заяв західних партнерів про початок військової допомоги Росії з боку Китаю.

"Я дуже обережно ставлюсь до дронів виробництва цієї країни (мова про Mavic, Matrice, – ред.), які успішно використовуються на полі бою. Якщо, не дай боже, Китай ухвалює рішення вступити в альянс – їх виробник може зробити багато того, що буде перешкоджати роботі наших дронів. Тому що аероскоп ніхто не скасовував, місцеперебування оператора зрозуміле", – роз'яснює міністр оборони України.

Урядовець додав, що тоді ворог буде боротися не з дронами, а з операторами.

"Тому я продовжую залишатися упоротим, в хорошому сенсі, представником позиції, що нам треба розвивати власне українське виробництво дронів. Тоді ми будемо незалежні", – заявив Резніков.