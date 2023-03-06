Резніков про виробництво Україною власних дронів: я упоротий у цій позиції, це дасть незалежність
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що продовжує залишатися "упоротим представником позиції, що нам треба розвивати власне українське виробництво дронів"
Про це він сказав в інтерв'ю ЛІГА.net.
"Нам необхідна неймовірна кількість дронів. Це теж gamechanger. Як дронів для розвідки/коригування, так і ударних від 3 до 1000 км, морських дронів. Це дає можливість завдати удар ворогу. І це зберігає життя нашим (військовим, – ред.), даючи ситуаційну обізнаність", – каже Резніков.
Міністр оборони наголосив, що разом з міністр цифрової трансформації України Михайлом Федоровим мав зустріч з 80 виробниками БПЛА.
"Я їм сказав: "Скільки б ви не виробили – я у вас все куплю". В мене поруч стоїть міністр внутрішніх справ, який теж буде докуповувати. В моєму бюджеті зарезервовано 20 млрд грн, щоб купляти все, що вони вироблять. Паралельно у Федорова є проєкт United24. Паралельно уряд виділив 10 млрд грн на можливість закупівлі дронів з-за кордону, які я, як міністр оборони, не можу купити", – наголосив чиновник.
Резніков також відповів на питання щодо заяв західних партнерів про початок військової допомоги Росії з боку Китаю.
"Я дуже обережно ставлюсь до дронів виробництва цієї країни (мова про Mavic, Matrice, – ред.), які успішно використовуються на полі бою. Якщо, не дай боже, Китай ухвалює рішення вступити в альянс – їх виробник може зробити багато того, що буде перешкоджати роботі наших дронів. Тому що аероскоп ніхто не скасовував, місцеперебування оператора зрозуміле", – роз'яснює міністр оборони України.
Урядовець додав, що тоді ворог буде боротися не з дронами, а з операторами.
"Тому я продовжую залишатися упоротим, в хорошому сенсі, представником позиції, що нам треба розвивати власне українське виробництво дронів. Тоді ми будемо незалежні", – заявив Резніков.
- У ніч з 5 на 6 березня російські війська запустили по мирних населених пунктах України 15 дронів-камікадзе. Українська ППО знищила 13 БПЛА.
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