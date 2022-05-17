Про це заявив міністр оборони України, виступаючи у Раді закордонних справ ЄС на рівні міністрів оборони за участю Генерального секретаря НАТО.

"За даними української розвідки, загальне об’єднане угруповання військ, яке застосовується проти України (з урахуванням резервів), нараховує близько 167 тис. особового складу", - зазначив Резніков.

При цьому, за його інформацією, для участі у бойових діях було безпосередньо розгорнуто 91 батальйонно-тактичну групу.

"Ще 55 БТГр може бути залучено з резерву та після відновлення протягом 1-2 місяців", - додав міністр.

Резніков також розповів про втрати російських окупантів. "Згідно з нашими оцінками, за 80 днів повністю знищено 17 російських БТГр".

Очільник оборонного відомства вважає, що за багатьма ознаками Росія здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції.

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