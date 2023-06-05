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Резніков сказав, за якої умови Україна готова прийняти Китай як посередника у переговорах із РФ

5 червня, 2023 понедiлок
12:33
Війна з Росією Олексій Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна погодиться на посередництво Китаю у переговорах із РФ, якщо Пекін змусить Кремль вивести війська

Про це він сказав в інтерв'ю The Straits Times.

"Дайте мені докази того, що Росія готова жити в мирному співіснуванні з Україною. Першим сигналом має бути повне звільнення українських територій. Нехай вони продемонструють нам жест доброї волі і виведуть свої збройні сили з території України", – заявив Резніков.

"Після цього ми будемо вважати, що цей переговорник має вплив на Росію. Якщо ні, вибачте, з якої (причини) ми будемо сидіти і витрачати час?" - додав міністр.

На його переконання, Китай має реальний вплив на Росію.

"Я вважаю, що Китай (став) старшим братом, а Росія — молодшим братом. Старший брат може переконати молодшого брата припинити цю кровопролитну війну", – сказав Резніков.

  • 24 лютого Китай оприлюднив так званий мирний план по Україні, в якому війну названо "кризою".
  • 6 квітня лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом Франції Макроном закликав якнайшвидше розпочати мирні переговори щодо України. Макрон висловив сподівання, що його китайський колега здатен вплинути на РФ, аби та завершила війну. Водночас у Кремлі відмовилися від посередництва Китаю у переговорах із Україною.
Новини
Україна
Китай
Олексій Резніков
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