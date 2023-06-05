Про це він сказав в інтерв'ю The Straits Times.

"Дайте мені докази того, що Росія готова жити в мирному співіснуванні з Україною. Першим сигналом має бути повне звільнення українських територій. Нехай вони продемонструють нам жест доброї волі і виведуть свої збройні сили з території України", – заявив Резніков.

"Після цього ми будемо вважати, що цей переговорник має вплив на Росію. Якщо ні, вибачте, з якої (причини) ми будемо сидіти і витрачати час?" - додав міністр.

На його переконання, Китай має реальний вплив на Росію.

"Я вважаю, що Китай (став) старшим братом, а Росія — молодшим братом. Старший брат може переконати молодшого брата припинити цю кровопролитну війну", – сказав Резніков.