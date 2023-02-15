Про це у facebook написав міністр оборони України Олексій Резніков.

"Перший день роботи в Брюсселі закінчився. Вдячний усім країнам, які беруть участь у форматі "Рамштайн", та Північноатлантичному альянсу за підтримку України. Завтра (15 лютого, - ред.) також насичена програма. Більше часу приділимо танкам", - зазначив він.

14 лютого у Брюсселі відбувалося засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Міністр оборони України Олексій Резніков, який брав участь у засіданні, напередодні заявив, що на порядку денному дев'ятого "Рамштайну" буде питання постачання Україні бойової авіації