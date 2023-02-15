Резніков: У другий день "Рамштайну" більше уваги приділимо танкам
У другий день зустрічі у форматі "Рамштайн" більше уваги буде приділено передачі Україні танків
Про це у facebook написав міністр оборони України Олексій Резніков.
"Перший день роботи в Брюсселі закінчився. Вдячний усім країнам, які беруть участь у форматі "Рамштайн", та Північноатлантичному альянсу за підтримку України. Завтра (15 лютого, - ред.) також насичена програма. Більше часу приділимо танкам", - зазначив він.
14 лютого у Брюсселі відбувалося засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Міністр оборони України Олексій Резніков, який брав участь у засіданні, напередодні заявив, що на порядку денному дев'ятого "Рамштайну" буде питання постачання Україні бойової авіації
- Міністр оборони США Ллойд Остін перед засіданням у форматі "Рамштайн" пообіцяв Україні допомогу в контрнаступі навесні. Також він перелічив країни, які готуються передати Україні основні бойові танки Leopard 2 або дали відповідне зобов’язання. На пресконференції за підсумками зустрічі Остін наголосив, що союзники працюють над тим, щоб Україна мала все необхідне для цього контрнаступу і щоб він був ефективним. Проте щодо питання літаків зазначив, що "не готовий зараз зробити жодного оголошення".
- Своєю чергою на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі сказав, що Росія перейшла до війни на виснаження. У неї дуже багато втрат, а командний дух надзвичайно низький, але росіяни беруть кількістю. Але, за його словами, РФ вже програла стратегічно, оперативно й тактично.
- У вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський зазначив про результати "Рамштайну": "Підтверджено партнерами: більше ППО, більше танків, більше артилерії та снарядів, більше навчання наших військових". Також президент подякував партнерам України, які розуміють, що швидкість важлива.
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