Стратком спростував фейк про нібито відпочинок Резнікова за кордоном під час масштабної війни
У соцмережах поширюють дописи про те, що колишній міністр оборони України Олексій Резніков нібито втікає в Європу, поки на фронті борються українські військові, проте фото зроблене ще до повномасштабної війни
Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
У соцмережах поширюють наратив про те, що колишній міністр оборони втікає в Європу, поки на фронті борються українські військовослужбовці.
Повідомляється, що дописи про відпочинок Резнікова в Європі - це брехня. Насправді фото з яхти та з келихом у руках було зроблено ще до початку повномасштабної війни Росії проти України. Резніков опублікував світлини у Facebook 14 лютого 2020 року, коли повідомив про свої заручини з телеведучою Юлією Зорій.
Фото: Скрін - ФБ/Олексій Резніков
"Повідомлення про закордонний відпочинок колишнього міністра оборони - не більше ніж ворожа брехня з метою дискредитації дій української влади", - йдеться в заяві.
- Також Еспресо повідомляло, що українські розробники створили платформу Mantis Analytics, яка за допомогою штучного інтелекту може моніторити, аналізувати події та виявляти маніпуляції в інформаційному просторі.
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