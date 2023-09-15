Стратком спростував фейк про нібито відпочинок Резнікова за кордоном під час масштабної війни

Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У соцмережах поширюють наратив про те, що колишній міністр оборони втікає в Європу, поки на фронті борються українські військовослужбовці.

Повідомляється, що дописи про відпочинок Резнікова в Європі - це брехня. Насправді фото з яхти та з келихом у руках було зроблено ще до початку повномасштабної війни Росії проти України. Резніков опублікував світлини у Facebook 14 лютого 2020 року, коли повідомив про свої заручини з телеведучою Юлією Зорій.

Фото: Скрін - ФБ/Олексій Резніков

"Повідомлення про закордонний відпочинок колишнього міністра оборони - не більше ніж ворожа брехня з метою дискредитації дій української влади", - йдеться в заяві.