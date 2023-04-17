Резніков заявив, що після перемоги планує піти у відставку
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що після перемоги нашої країни у війні проти Росії має намір піти у відставку
Про це він сказав в інтерв'ю газеті La Razon.
"Це моя мрія. І ще більша мрія моєї дружини. Вона плакала, коли мене призначили міністром... Ми чекаємо на день перемоги, тому що це дозволить мені підписати заяву про відставку... Цей етап мого життя був дуже, дуже важким", – зазначив міністр.
- Інформація про можливу відставку міністра оборони Резнікова з’явилась взимку на тлі корупційного скандалу у Міноборони щодо закупівель продуктів для ЗСУ за завищеними цінами та оголошення підозр топчиновникам міністерства у розкраданні коштів. Тоді у Міністерстві оборони назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій.
- Проте Резніков, коментуючи чутки про своє звільнення, заявляв, що подасть у відставку, якщо президент Зеленський ухвалить подібне рішення.
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