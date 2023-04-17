Про це він сказав в інтерв'ю газеті La Razon.

"Це моя мрія. І ще більша мрія моєї дружини. Вона плакала, коли мене призначили міністром... Ми чекаємо на день перемоги, тому що це дозволить мені підписати заяву про відставку... Цей етап мого життя був дуже, дуже важким", – зазначив міністр.