Резніков зустрівся з новою очільницею Посольства США в Україні

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Резніков привітав очільницю посольства США з початком роботи у Києві та подякував за підтримку України.

"Переконаний, що Ваш величезний досвід та професіоналізм матимуть надзвичайно позитивний вплив на нарощування динаміки розвитку двосторонніх відносин між нашими державами. Адже тільки спільними зусиллями ми зможемо подолати російського агресора та повернути мир та стабільність на Європейський континент", - заявив Резніков.

Своєю чергою, пані Брінк окреслила основні пріоритети на чолі американської дипломатичної місії в Україні та запевнила у непохитній підтримці з боку США.

"Україна надихнула світ своєю сміливістю та винахідливістю. Ми нарощуватимемо безпрецедентний рівень допомоги США і робитимемо все можливе, щоб зміцнити Україну на полі бою", – зазначила пані Посол.

30 травня новий посол США в Україні Бріджит Брінк прибула до Києва.

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