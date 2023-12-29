РФ активізувала використання FPV-дронів з боєприпасами осколкового типу, - Гуменюк

Про це повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ситуація залишається напруженою, тому що атаки ворога не припиняються і є масовані, в тому числі щоденні, ті, які постійно на собі відчувають мешканці правого берега Дніпра. Тому що ворог з лівого намагається використовувати все, чим може діставати поки що. Росіяни активізували використання дронів, FPV-дронів стало в рази більше. Наразі можемо зафіксувати, що використання скидів боєприпасів осколкового типу збільшилось до 40 разів. Якщо раніше ми за день фіксували 12, 17 таких скидів, то тепер - 36, і не всі підраховані ще", - сказала Гуменюк.

Вона також зазначила, що в росіян є складнощі з використанням артилерії, тому вони підтягують важку техніку типу РСЗВ, аби максимально дошкуляти мешканцям правого берега.

Наталія Гуменюк прокоментувала запитання, чи варто Херсону готуватися до атак, подібних до тієї, якої сьогодні вранці зазнала Одеса й інші міста України. За її словами, критичної зміни в тактиці ворога немає, застосовуються масовані та мішані атаки.

"Ми попереджали про те, що, цілком очевидно, не дочекавшись холодів, як то кажуть, ворог вдався до масованих атак. Зараз усе одно є відчуття наближення Нового року і підготовки до свят навіть у таких важких умовах. Вони вирішили ще більше пригнічувати населення України, це очевидний спосіб терористичного впливу, це очевидний спосіб розбурхування суспільства", - зазначила речниця ОК "Південь".

Вона додала, що зараз ворог зменшив активність тактичної авіації на півдні, проте водночас він шукає новий і безпечний для себе рубіж для пуску керованих авіабомб.