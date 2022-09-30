Про це він розповів в етері Еспресо.



"Зараз росіяни спробують зафіксувати фронт та висунути чергові ультиматуми, про які вони будуть заявляти від сьогодні, 30 вересня, і по 4 жовтня. Ці ультиматуми будуть про те, що вони приєднали території до РФ і тепер будуть там оголошувати якісь процедури входження, експертизи Конституційного суду, тобто люфт є до 10-го числа й у цей час вони будуть висувати ультиматуми. Потім буде період великого торгу, а далі Кремль спробує цю нову геополітичну реальність, яка існує у голові одного Путіна, продати всьому світові як те, на що варто погодитися або з чим треба працювати. І це все під G20", - підкреслив політолог.



Віталій Кулик зазначив, що ми як продовжували наступ, так і будемо наступати, а оточення ворога у Лимані яскраве тому підтвердження. Щодо погроз ядерною зброєю, то українці вже давно втратили екзистенційний жах, тим більш Путін не досягне бажаних результатів через застосування ядерної зброї, як свого останнього козиря. Тому питання йде про стагнацію Росії, а потім буде або каскадний обвал, або перетворення РФ на чорну діру.

30 вересня Путін підписав "угоди" про "входження до складу РФ" терористичних "ДНР" і "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей. "Документи" Путін підписав із ватажками терористичних угруповань "ДНР" Денисом Пушиліним, терористичної "ЛНР" Леонідом Пасічником, а також з "главами" російських окупаційних адміністрацій Запорізької та Херсонської областей, колаборантами Євгеном Балицьким та Володимиром Сальдо

30 вересня стало відомо, що понад 25 країн ЄС рішуче відкидають та беззастережно засуджують незаконну анексію РФ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України

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