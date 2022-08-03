РФ для ударів по Україні тримає напоготові 16 крилатих ракет, - "Південь"
Російський агресор тримає напоготові 16 крилатих ракет типу "Калібр" для ударів по території України
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Зважаючи на те, що загроза ракетних ударів, а в деяких районах і артилерійських обстрілів залишається високою, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Якщо це доцільно, дотримуйтесь правила двох стін, переходьте в укриття. Шторм на морі триває, тож мінна небезпека у прибережних водах зростає. Не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтеся норм та обмежень правового режиму воєнного стану, довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації та силам оборони", - наголошують в ОК "Південь".
У Чорному морі Росія розмістила 13 бойових кораблів та катерів, які розташовані в ракетобезпечних районах. Серед них 2 носії крилатих ракет зі 16 одиницями типу "Калібр", також 3 великі десантні кораблі.
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