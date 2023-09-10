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Головна Війна з Росією РФ формує підрозділи волонтерів на кордоні з Естонією через брак професійних військових, - британська розвідка

РФ формує підрозділи волонтерів на кордоні з Естонією через брак професійних військових, - британська розвідка

10 вересня, 2023 неділя
10:19
Війна з Росією російська армія, мобілізація

Неподалік від кордону з Естонією РФ створює так звані волонтерські мобільні групи для патрулювання прикордоння та критичної інфраструктури, аби захиститися від атак БПЛА

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що у Псковській області Росії, на кордоні з Естонією, після пошкодження двох транспортних літаків Іл-76 CANDID 29 серпня губернатор організував волонтерське патрулювання безпеки, щоб запобігти подальшим атакам безпілотників на авіабазу.

Міноборони Великобританії додає, що через обмежений радіус дії БПЛА атаки на авіабазу у Пскові майже напевно були здійснені з території Російської Федерації.

За даними розвідки Британії, до патрулювання записалося до 800 громадян. Патрулі складатимуться з груп із 50 людей, розподілених між кількома муніципалітетами, які патрулюватимуть прикордонні райони та критичну інфраструктуру, зокрема аеропорти та авіабази.

"Створення цих добровольчих патрулів безпеки, ймовірно, діятиме як стримуючий фактор і забезпечуватиме певний рівень захисту від дронів, які управляються в безпосередній близькості від авіабази", - зазначають у британському відомстві.


Там також нагадали: оскільки знищити дрон зі стрілецької зброї складно, російським силам все одно будуть потрібні системи ППО з можливістю спостереження як кінетичними, так і електронними засобами перехоплення для знищення безпілотників.

"Використання волонтерів, швидше за все, свідчить про брак навченого персоналу служби безпеки в Росії", - констатують у британській розвідці.

Що відомо про удар по авіабазі Пскова

Увечері вівторка, 29 серпня, у російському Пскові прогриміли вибухи в районі аеродрому: міноборони РФ змовчало про атаку БПЛА, натомість у ГУР підтвердили знищення щонайменше чотирьох літаків Іл-76.

Під час масштабної атаки дронів у ніч на 29 серпня сили та засоби ППО не змогли збити безпілотники, які на аеродромі "Псков" знищили кілька військово-транспортних Іл-76, адже вони скеровані на захист Москви.

Також в етері Еспресо Іван Киричевський, військовий експерт Defence Express, розповів, що росіяни більшість систем ППО стягнули на лінію фронту, тому для нас складається унікальна ситуація, щоб результативно прокладати маршрути для наших дронів.

31 серпня в ефірі телеканалу "Еспресо" представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що росіяни використовують транспортну авіацію для перекидання особового складу й озброєння. 

Також у ніч з 31 серпня на 1 вересня у небі над Псковом виявили невідомий об'єкт, нібито працює російська ППО.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов підтвердив знищення щонайменше чотирьох літаків Іл-76 (військово-транспортний літак, - ред.). За його словами, наразі ще встановлюють точну кількість пошкоджених та знищених літаків. 

Згодом очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що під час атаки безпілотників на авіабазу у Пскові, запущених з території Росії, було знищено два транспортні літаки Іл-76, ще два отримали значні пошкодження.

"Ми працюємо з території Росії", - сказав Буданов, хоча не уточнив, чи була атака здійснена військовослужбовцями ГУР або російськими партизанами. Також розвідник відмовився розповідати, які дрони були використані або ж скільки їх було залучено.

Україна
Росія
Естонія
російська армія
Велика Британiя
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