РФ готує кампанію з дискредитації Зеленського за кордоном: Єрмак назвав тези пропагандистів

Про це повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Зокрема, Єрмак поділився тезами, які просуватимуть російські пропагандисти.

"Говоритимуть про президентські вибори у РФ, які продемонструють тверду підтримку Путіна російським суспільством. Казатимуть, що в Києві панує криза, де влада втрачає довіру політичних еліт; Зазначатимуть, що скандал між керівництвом Польщі та України доводить, що жодної єдності Європи з Києвом не існує. І стверджуватимуть, що все ґрунтується виключно на бажанні використовувати Україну як “військовий таран” проти Росії", - розповів керівник ОПУ.

Ще один російський наратив стосуватиметься узурпації влади та скасування виборів;

"Також пропагандисти намагатимуться переконати Захід, що мати справу зі стабільною РФ, особливо після переобрання Путіна на черговий президентський термін, набагато вигідніше, ніж із Зеленським", - пише Єрмак.

Розповсюджувати пропаганду росіяни планують в медіа, а також використовуватимуть ботоферми.