РФ готує кампанію з дискредитації Зеленського за кордоном: Єрмак назвав тези пропагандистів
В ОПУ попередили, що росіяни готують інформаційну кампанію, метою якої є дискредитація президента Володимира Зеленського та його команди за кордоном
Про це повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Зокрема, Єрмак поділився тезами, які просуватимуть російські пропагандисти.
"Говоритимуть про президентські вибори у РФ, які продемонструють тверду підтримку Путіна російським суспільством. Казатимуть, що в Києві панує криза, де влада втрачає довіру політичних еліт; Зазначатимуть, що скандал між керівництвом Польщі та України доводить, що жодної єдності Європи з Києвом не існує. І стверджуватимуть, що все ґрунтується виключно на бажанні використовувати Україну як “військовий таран” проти Росії", - розповів керівник ОПУ.
Ще один російський наратив стосуватиметься узурпації влади та скасування виборів;
"Також пропагандисти намагатимуться переконати Захід, що мати справу зі стабільною РФ, особливо після переобрання Путіна на черговий президентський термін, набагато вигідніше, ніж із Зеленським", - пише Єрмак.
Розповсюджувати пропаганду росіяни планують в медіа, а також використовуватимуть ботоферми.
- Мережею поширюється фейковий ролик, на якому президента України Володимира Зеленського нібито освистали в Празі.
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