РФ готується до нових наступів в Україні. Генсек НАТО закликав і надалі забезпечувати Україну зброєю
Немає жодних ознак, що Росія готується до миру, а навпаки, Кремль готує новий наступ в Україні, тому НАТО має продовжувати постачати Україні зброю, яка їй потрібна
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час спільної пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
"На жаль, ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готується до миру. Навпаки, Москва готується до нових військових наступів. Тому ми повинні продовжувати забезпечувати Україну зброєю, необхідною їй, щоб повернути собі територію та переважати як суверенна, незалежна держава", - наголосив він.
Відомо, що союзники по НАТО надали Україні військової, гуманітарної та фінансової допомоги на загальну суму близько 120 млрд доларів США від початку повномасштабного вторгнення Росії.
- 30 січня Єнс Столтенберг закликав Південну Корею збільшити військову підтримку України та послався на досвід інших країн, які змінили свою політику відмови від постачання зброї.
- 1 лютого він зазначив, що важливою передумовою початку мирних перемовин із РФ є передача Україні зброї, за допомогою якої вона зможе захистити себе від окупантів
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