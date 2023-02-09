Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час спільної пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"На жаль, ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готується до миру. Навпаки, Москва готується до нових військових наступів. Тому ми повинні продовжувати забезпечувати Україну зброєю, необхідною їй, щоб повернути собі територію та переважати як суверенна, незалежна держава", - наголосив він.

Відомо, що союзники по НАТО надали Україні військової, гуманітарної та фінансової допомоги на загальну суму близько 120 млрд доларів США від початку повномасштабного вторгнення Росії.