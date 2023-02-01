Про це в інтерв'ю Nikkei заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Так, коментуючи війну в Україні, Столтенберг наголосив, що Альянсу "потрібно бути готовим до довготривалої перспективи", оскільки немає ознак того, що президент Росії Володимир Путін "готується до миру".

Генсек НАТО підкреслив, що після надання "безпрецедентного рівня підтримки" країни Альянсу не повинні скидати оберти.

"Ця підтримка щодня змінює ситуацію на полі бою", — сказав Столтенберг.

"Якщо ми хочемо досягти шляхом переговорів мирного вирішення конфлікту в Україні, де Україна переважає як суверенна незалежна держава, тоді нам потрібно надати військову підтримку. Зброя, поставлена ​​сьогодні, може створити умови для мирного врегулювання завтра", - наголосив він.

30 січня Єнс Столтенберг закликав Південну Корею збільшити військову підтримку України та послався на досвід інших країн, які змінили свою політику відмови від постачання зброї.

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