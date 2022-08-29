РФ хоче, щоб європейці заплющили очі на війну, тому провокує внутрішній хаос у Європі, - Зеленський

Про це сказав президент України Володимира Зеленського на конференції "Шельфу північних морів" за участю Премʼєр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере та Кронпринца Гокона Магнуса, за результатами якої було оголошено про новий пакет підтримки України для закупівлі газу на майбутню зиму.

"Росія хоче, щоб Європа заплющила очі на війну, і заради цього провокує внутрішній хаос у Європі. У нас Росія хоче забрати свободу силою зброї, а у вас – кризами, які вона створює й загострює. Росія хоче змусити вас відмовитися від європейських цінностей. Ось коректний висновок із наявних фактів. І на основі цього висновку потрібна коректна політика. Політика ще більшого об’єднання у Європі заради нашого спільного захисту. Політика ще більшої енергетичної незалежності Європи від Росії. Політика ще більших санкцій проти Росії", - сказав Зеленський.