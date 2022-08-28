Жоден терорист не залишиться без відповіді за удари по наших містах: Зеленський про обстріли Запоріжжя, Оріхова й Харкова
Окупанти отримають відповідь після обстрілів українських міст, а Росія зазнає подальших санкцій, ведуться відповідні переговори з міжнародними партнерами України
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що щороку в останні вихідні літа в Україні відзначалися два свята – День міста Донецька і День шахтаря. Донецьк завжди був одним із найбагатших і найсильніших міст України, а зараз майже зруйнований російськими ударами.
"Можливість жити повернеться. Можливість жити у безпеці й щасливо. Саме це символізуватиме наш український прапор, коли ми встановимо його в Донецьку, у Горлівці, у Маріуполі, у всіх містах Донбасу та Приазов’я, в усіх районах, які перебувають під російською окупацією: на Харківщині, на Запоріжжі, на Херсонщині. І обов’язково - в Криму", - наголосив Зеленський.
За його словами, окупанти відчують наслідки власних дій, жоден з них не залишиться без відповіді за удари по українських містах.
Крім того, президент зазначив, що поновить практику звернень до держав-союзниць України для протидії обстрілів Росії.
"Працюємо, щоб були нові обмеження для Росії через війну, щоб були нові пікети підтримки для наших захисників", - додав він.
- 28 серпня Резніченко заявив, що рашисти усю ніч били по Дніпропетровщині з "градів" та "ураганів". Зокрема, Нікопольський район ворог накрив вогнем з "градів" та важкої артилерії. Обійшлося без постраждалих. Сам Нікополь росіяни обстріляли тричі. Понівечили кілька житлових будинків та автівок. Без світла лишилися понад 1 500 родин.
- Пізніше голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації заявив, що окупанти обстріляли Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпровщини, загинула 67-річна жінка.
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