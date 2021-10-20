РФ лише на шостий день поцікавилася долею затриманого на Донбасі бойовика Косяка, - МЗС
У Міністерстві закордонних справ України здивовані, що Росія лише на шостий день поцікавилася долею затриманого на Донбасі російського громадянина Андрія Косяка
Про це повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє РБК-Україна.
"Сподіваємося, що мешканці Донбасу, яким РФ незаконно нав’язала своє громадянство, нарешті зрозуміють: вони не цікавлять Москву, а обіцяна їм опіка не має нічого спільного з реальністю", - заявив представник МЗС.
За його словами, Росію цікавить лише одне: видати паспорт і відправити воювати.
"Очікуємо, що російська сторона із таким ж завзяттям виступатиме за дотримання Консульської конвенції на території Росії, припинить систематично порушувати терміни інформування про затримання українських громадян та надаватиме до них безперешкодний консульський доступ", - додав Ніколенко.
У прес-службі української делегації в ТКГ заявили, що МЗС РФ своєю заявою про Косяка визнав участь російських громадян в збройному конфлікті на сході України.
"Вітаємо російських представників з цим мужнім кроком: визнавати реальність після восьми років послідовної брехні важко", - йдеться у заяві.
- 18 жовтня Сєвєродонецький міський суд Луганської області заарештував бойовика "ЛНР" Андрія Косяка, якого 13 жовтня затримали на лінії розмежування поблизу міста Золоте.
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