Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією РФ лише на шостий день поцікавилася долею затриманого на Донбасі бойовика Косяка, - МЗС

РФ лише на шостий день поцікавилася долею затриманого на Донбасі бойовика Косяка, - МЗС

20 жовтня, 2021 середа
10:39
війна з Росією

У Міністерстві закордонних справ України здивовані, що Росія лише на шостий день поцікавилася долею затриманого на Донбасі російського громадянина Андрія Косяка

Про це повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє РБК-Україна.

"Сподіваємося, що мешканці Донбасу, яким РФ незаконно нав’язала своє громадянство, нарешті зрозуміють: вони не цікавлять Москву, а обіцяна їм опіка не має нічого спільного з реальністю", - заявив представник МЗС.

За його словами, Росію цікавить лише одне: видати паспорт і відправити воювати.

"Очікуємо, що російська сторона із таким ж завзяттям виступатиме за дотримання Консульської конвенції на території Росії, припинить систематично порушувати терміни інформування про затримання українських громадян та надаватиме до них безперешкодний консульський доступ", - додав Ніколенко.

У прес-службі української делегації в ТКГ заявили, що МЗС РФ своєю заявою про Косяка визнав участь російських громадян в збройному конфлікті на сході України.

"Вітаємо російських представників з цим мужнім кроком: визнавати реальність після восьми років послідовної брехні важко", - йдеться у заяві.

арешт
окупанти
ОРДЛО
Читайте також:
Людмила Буймістер
18 жовтня, 2021 понедiлок
Фракція "Слуг" ухвалила виключити нардепку Буймістер, яка голосувала проти закону про олігархів
Бій Джо Джойс - Олександр Усик у WSB
19 жовтня, 2021 вiвторок
Ф'юрі здивував іменем найнебезпечнішого боксера у надважкій вазі
Карантин
19 жовтня, 2021 вiвторок
У Житомирі посилять карантин з 23 жовтня: які обмеження введуть
Київ
+0
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.18
    Купівля 26.18
    Продаж 26.42
  • EUR
    Купівля 30.36
    Продаж 30.72
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
20 жовтня
12:22
Грузія дозволила поставки м'яса птиці з України
12:21
Олександр Усик (праворуч) проти Ентоні Джошуа
Новий тренер Джошуа вказав головну причину поразки британця від Усика
12:12
тест covid
У Великій Британії та Ізраїлі виявили новий більш небезпечний штам коронавірусу
12:00
порт
Мінінфраструктури у 2022 році планує віддати в концесію три об'єкти порту "Чорноморськ"
11:50
Віктор Ляшко
Ляшко планує звільнити керівника охорони здоров’я у Запоріжжі
11:30
Apple Music показав карту з "російським" Кримом
11:28
ФІФА
Понад 10 країн погрожують вийти з ФІФА у разі проведення ЧС з футболу кожні 2 роки, - AP
11:25
ПриватБанк
Державний ПриватБанк у січні-вересні отримав 21,2 млрд грн чистого прибутку
11:09
Павло Казарін
Колишній журналіст Сергій Лещенко захищає владу Зеленського від медіа, - Казарін
11:02
пенсія
Українці з 2022 року отримають особисті онлайн кабінети для контролю пенсійних накопичень
11:01
Еліна Світоліна
Матч Світоліної на Канарах перервали через несподівану причину
10:33
Ронні Шилдс (праворуч) та Майк Тайсон
Джошуа до реваншу з Усиком готуватиме екстренер Тайсона та Холіфілда
10:24
євро
Єврокомісія надала додаткові 3,5 млн євро гуманітарної допомоги жителям Донбасу
10:14
Справа "вагнерівців"
51,5% українців знають про зрив спецоперації щодо "вагнерівців", 39,5% з них вважають причиною провалу злив інформації вищим політичним керівництвом України, - опитування КМІС
10:02
Гітанас Науседа
Грудневий саміт Східного партнерства має наблизити перспективу членства України в ЄС, - Науседа
10:00
Гра у кальмара
Формула “Гри в кальмара”: корейські фільми, які захоплюють навіть більше, аніж суперхіт-2021
09:49
Ліонель Мессі (ліворуч) та Кіліан Мбаппе
Мбаппе незграбно "поцупив" у Мессі хет-трик у матчі Ліги чемпіонів
09:47
щеплення від коронавірусу
Понад 200 тис.: в Україні за минулу добу зробили рекордну кількість щеплень від COVID-19
09:31
Сергій Куюн
Граничні ціни на пальне будуть рости, якщо зростатимуть котирування на світових ринках, — Куюн
09:21
долар
Курс валют: долар продовжує дешевшати
09:13
Ентоні Джошуа
Джошуа знайшов винуватця поразки від Усика
09:12
Петро Порошенко
Порошенко: вимагаємо залучити міжнародних експертів до відбору суддів КСУ та припинити блокаду конкурсу в САП
09:09
Разумков Зеленський
Президентські рейтинги. У Зеленського - різкий обвал. Другий - Порошенко. У Разумкова – стрімке зростання
09:04
інтернет
Facebook планує змінити назву, - ЗМІ
08:40
Барчук
Телеведуча Барчук звинуватила Офіс президента в тиску на журналістів
08:38
Сергій Кривцов (ліворуч) та Карім Бензема
Правило неправильне: Тренер "Шахтаря" вигадав дивне виправдання поразці від "Реалу"
08:20
"Барселона" - "Динамо"
"Барселона" - "Динамо": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
08:13
Коронавірус: за добу майже 19 тис. нових випадків, померли 495 людей
08:00
Руслан Малиновський
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи
07:56
ООС
Вночі 20 жовтня окупанти поранили українського військового
07:46
Міхеїл Саакашвілі
Консиліум лікарів радить госпіталізувати Саакашвілі
07:30
Віталій Миколенко
"Барселона" - "Динамо": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів
07:23
підводний човен U35
Росія представляє критичну загрозу, - начальник британського штабу
06:59
Ліонель Мессі
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка
00:44
"Шахтар"
Ліга чемпіонів: який вигляд має таблиця групи "Шахтаря" після ганебної поразки "Реалу"
2021, вiвторок
19 жовтня
23:51
"Шахтар" - "Реал"
"Шахтар" ганебно програв "Реалу" у Лізі чемпіонів
23:51
Оновлено
Шахтар - Реал, Манор Соломон (ліворуч)
"Шахтар" - "Реал" 0:5: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
22:57
У НАТО стурбовані російською політикою безпеки щодо України, Грузії та Молдови, - спецпредставник генсека
22:33
Матті Маасікас
"Позитивний крок": представник ЄС в Україні Маасікас привітав ухвалення закону про статус НАБУ
22:17
Михайло Романчук
Призер Олімпіади-2020 Романчук відмовився їхати на чемпіонат Європи в Росію
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV