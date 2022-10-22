Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у телеграмі.

Українська ППО збила чотири крилаті ракети окупантів у небі над Одещиною, ще одну - над Миколаївщиною.

Авіація ЗСУ завдала трьох ударів по російських пунктах розгортання зенітно-ракетних комплексів "Панцир-С1" і "Бук-М2" в Херсонському районі. Результати ударів дорозвідують.

Ракетні й артилерійські підрозділи понад 100 разів поцілили по районах зосередження живої сили та техніки ворога.

У Чорному морі окупанти тримають 14 військових кораблів. Також вони збільшили кількість ракетоносіїв, посилившись двома підводними човнами. Загальна кількість готових до застосування ракет "Калібр" може перевищувати 30.

Удень 22 жовтня на Херсонщині українські військові знищили російський гелікоптер Ка-52.

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