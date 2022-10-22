РФ може тримати напоготові понад 30 ракет "Калібр" у Чорному морі, - оперативне командування "Південь"
У Чорному морі росіяни посилилися двома підводними човнами й можуть тримати напоготові понад 30 ракет "Калібр"
Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у телеграмі.
Українська ППО збила чотири крилаті ракети окупантів у небі над Одещиною, ще одну - над Миколаївщиною.
Авіація ЗСУ завдала трьох ударів по російських пунктах розгортання зенітно-ракетних комплексів "Панцир-С1" і "Бук-М2" в Херсонському районі. Результати ударів дорозвідують.
Ракетні й артилерійські підрозділи понад 100 разів поцілили по районах зосередження живої сили та техніки ворога.
У Чорному морі окупанти тримають 14 військових кораблів. Також вони збільшили кількість ракетоносіїв, посилившись двома підводними човнами. Загальна кількість готових до застосування ракет "Калібр" може перевищувати 30.
- Удень 22 жовтня на Херсонщині українські військові знищили російський гелікоптер Ка-52.
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