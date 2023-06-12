Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"На жаль, росіяни мінують не тільки ЗАЕС, а й завод "Кримський титан" в Армянську, що знаходиться на адміністративному кордоні України з окупованим Кримом. Це також є великою проблемою й свідчить про те, що їм байдуже на цивільне населення і їхні дії можуть призвести до будь-яких катастроф. Росія цілком може вдатись до підриву ЗАЕС, щоб зупинити наступ ЗСУ або залишити Україні не придатні для життя території", - пояснив Ягун.

Генерал-майор СБУ наголосив, що Запорізьку АЕС дуже складно знищити.

"Я розумію, що катастрофи на Запорізькій АЕС не буде. Оскільки просто так підірвати реактор не можна. Звичайні конвенційні засоби не здатні знищити АЕС. Для цього потрібне влучання потужної ядерної ракети. Тому вони можуть влаштувати катастрофу подібну до Фукусіми, коли відбувався викид радіації через проблему з охолодженням реакторів", - додав він.