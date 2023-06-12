РФ може вдатись до підриву ЗАЕС, щоб зупинити наступ ЗСУ, - генерал-майор СБУ Ягун
Генерал-майор СБУ вважає, що РФ, після підриву Каховської ГЕС, може вдатись до знищення Запорізької АЕС, щоб зупинити наступ ЗСУ
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"На жаль, росіяни мінують не тільки ЗАЕС, а й завод "Кримський титан" в Армянську, що знаходиться на адміністративному кордоні України з окупованим Кримом. Це також є великою проблемою й свідчить про те, що їм байдуже на цивільне населення і їхні дії можуть призвести до будь-яких катастроф. Росія цілком може вдатись до підриву ЗАЕС, щоб зупинити наступ ЗСУ або залишити Україні не придатні для життя території", - пояснив Ягун.
Генерал-майор СБУ наголосив, що Запорізьку АЕС дуже складно знищити.
"Я розумію, що катастрофи на Запорізькій АЕС не буде. Оскільки просто так підірвати реактор не можна. Звичайні конвенційні засоби не здатні знищити АЕС. Для цього потрібне влучання потужної ядерної ракети. Тому вони можуть влаштувати катастрофу подібну до Фукусіми, коли відбувався викид радіації через проблему з охолодженням реакторів", - додав він.
- 6 червня Володимир Зеленський обговорив з очільником МАГАТЕ наслідки підриву Каховської ГЕС та ризики для ЗАЕС і запросив його в Україну. У відповідь на заклик Зеленського Гроссі заявив, що очолить наступну місію організації на ЗАЕС після підриву Росією ГЕС.
- Згодом Рафаель Гроссі сказав, що МАГАТЕ стурбоване тим, що через два дні ЗАЕС уже не зможе отримувати воду для охолодження з водосховища Каховської ГЕС. 8 червня рівень води в Каховському водосховищі впав на 2,8 метра до позначки в 14,03 метрів, а погодинні темпи втрат дещо уповільнились – до 5-7 см/год. Гроссі додав, що у випадку, якщо рівень води впаде нижче 12,7 метра, то Запорізька атомна електростанція більше не зможе перекачувати воду з резервуара на майданчик.
- 9 червня зазначалося, що, за попередніми висновками експертів МАГАТЕ, Запорізька АЕС повинна мати змогу відкачувати воду з резервуара для охолодження реакторів після того, як її рівень опуститься нижче за критичні 12,7 м. Тоді ж гендиректор Гроссі оголосив про програму допомоги Україні у відповідь на затоплення греблі в Новій Каховці.
- 12 червня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що на Запорізькій ТЕС стрімко падає рівень води після підриву Каховської ГЕС, експертам МАГАТЕ потрібен ширший доступ до ЗАЕС для перевірки даних
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