Про це йдеться в розслідуванні німецького мовника NDR, який посилається на дані російських документів, дані морського трафіку й супутникові знімки.

Зазначається, що з початку війни з порту Севастополя в анексованому Криму вийшли близько 20 суден, навантажених пшеницею та іншим зерном. Більшість перевезень йдуть до Сирії, Росії чи Туреччини.

Вантажні листи свідчать, що до кінця року з Севастополя заплановано ще майже 40 постачань. У списках, які переглядає NDR, вперше відображаються дати завантаження та кількість для майбутніх поїздок. Це говорить про те, що російські окупанти, очевидно, вже організували логістику для майбутнього розкрадання зерна.

Щоб приховати крадіжку зерна, російські транспортні судна вимикають транспондери, що передають геолокаційні дані.

Таким чином, Росія може заробити на нелегальному експорті українського зерна близько 600 мільйонів доларів за цінами світового ринку цього року.

З українських портів у рамках "зернової ініціативи" 20 жовтня вийшло два судна з агропродукцією. Загалом з моменту запровадження "зернової ініціативи" з українських портів вийшло 362 судна. Вони вже перевезли 8 млн тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

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