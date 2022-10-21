English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ РФ може заробити $600 млн на продажу краденого українського зерна до кінця року, - ЗМІ

РФ може заробити $600 млн на продажу краденого українського зерна до кінця року, - ЗМІ

21 жовтня, 2022 п'ятниця
19:28
Світ Зерно ячменя - Ілюстротавни фото

Росія має намір вивезти загалом майже 1,8 мільйона тонн зерна з окупованих територій України у 2022 році, що дозволить їй заробити близько 600 мільйонів доларів

Про це йдеться в розслідуванні німецького мовника NDR, який посилається на дані російських документів, дані морського трафіку й супутникові знімки.

Зазначається, що з початку війни з порту Севастополя в анексованому Криму вийшли близько 20 суден, навантажених пшеницею та іншим зерном. Більшість перевезень йдуть до Сирії, Росії чи Туреччини.

Вантажні листи свідчать, що до кінця року з Севастополя заплановано ще майже 40 постачань. У списках, які переглядає NDR, вперше відображаються дати завантаження та кількість для майбутніх поїздок. Це говорить про те, що російські окупанти, очевидно, вже організували логістику для майбутнього розкрадання зерна.

Щоб приховати крадіжку зерна, російські транспортні судна вимикають транспондери, що передають геолокаційні дані.

Таким чином, Росія може заробити на нелегальному експорті українського зерна близько 600 мільйонів доларів за цінами світового ринку цього року.

  • З українських портів у рамках "зернової ініціативи" 20 жовтня вийшло два судна з агропродукцією. Загалом з моменту запровадження "зернової ініціативи" з українських портів вийшло 362 судна. Вони вже перевезли 8 млн тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Крим
Сирія
Туреччина
зерно
війна з Росією
Читайте також:
Лиз Трасс
20 жовтня, 2022 четвер
Прем'єрка Британії Трасс оголосила про відставку
На фото: журналістка "Інтера" Анастасія Даугулє
20 жовтня, 2022 четвер
"Перелік звинувачень є абсурдним": ведуча "Інтера" Даугулє заперечує закиди у поширенні російських наративів
Олег Дерипаска
Автор Олег Дорожовець
20 жовтня, 2022 четвер
Прецедент Дерипаски: чи так буде з кожним
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.94
    Купівля 39.94
    Продаж 40.69
  • EUR
    Купівля 38.27
    Продаж 39.36
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
21 жовтня
20:40
Дональд Трамп
Вилучені у Трампа документи містять секретну інформацію про Китай та Іран, - WP
20:40
Оновлено
Пожежа у Бєлгороді
На Бєлгородщині горіли підприємство та електропідстанція, в області вводяться "посилені заходи безпеки"
20:39
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:34
Зеленський
Зеленський: РФ блокує роботу "зернового коридору", свідомо розпалюючи продовольчу кризу
20:15
Зеленський
Захист неба й інфраструктури та наступ ЗСУ: Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
20:13
Австрія
Австрія виступила за передачу Україні російських активів у судовому порядку
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Медведєв – Маск: битва тролів
19:47
Росатом
США не дали візи членам "Росатому", які хотіли взяти участь у конференції МАГАТЕ
19:47
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Конфлікт Китаю та Тайваню може початись у цьому або наступному році, - ВМС США
19:27
білоруські та російські військові
"Створюють тил і лінії постачання": військовий експерт зі США оцінив вірогідність нападу з Білорусі
19:14
Німеччина уряд
Німеччина передала Україні радіолокаційну систему для виявлення ракет
19:13
На фото: система ППО
Українці просять надати військовим ППО статус учасників бойових дій: опублікована петиція
19:11
Підозрювані - Владислав Мангера та Олексій Левін за вбивство активістки Катерини Гандзюк.
Суд продовжив арешт Мангеру і Левіну, обвинуваченим у справі про вбивство активістки Гандзюк
18:49
гаубиця FH-70
ЗСУ на Херсонщині звільнили 88 населених пунктів
18:37
Ексклюзив
Агія Загребельська
Іран може залишитися без потрібного для перевезення ракет шляху до РФ по суші, якщо Азербайджан і Вірменія укладуть мир, - Загребельська
18:32
ООН
Ключові країни Європи закликали ООН розслідувати використання Росією дронів з Ірану для ударів по Україні
18:27
OPINION
Сергій Марченко
Чому Путін запровадив воєнний стан тільки на окупованих територіях?
18:23
освіта, Київський університет імені Бориса Грінченка, Віктор Огнев'юк
Помер ректор Київського університету ім. Грінченка Віктор Огнев'юк
18:22
На фото: Періс Гілтон
Періс Гілтон вдягнула капелюх від українського дизайнера
18:14
Німеччина
У Німеччині вперше за 70 років зафіксували двозначну інфляцію
18:12
FreeДом
Телеканал FreeДом мовитиме англійською, а згодом й іншими мовами, - Данілов
18:02
Євроcoюз ЄС
ЄС запускає програму надання екстреного прихистку до 46 000 людей у зимовий період для України та збільшує гуманітарну допомогу на 175 мільйонів євро
17:54
енергетичні системи
Менш ніж за два тижні окупанти пошкодили в Україні понад 400 об’єктів у 16 регіонах, серед них енергетичні
17:51
На Миколаївщині зенітники збили російський штурмовик Су-25
17:49
іранський дрон Shahed 129
Україна закликає інші країни використати свій вплив на Іран, щоб зупинити поставки дронів РФ
17:35
студенти
Учасники бойових дій, їхні діти і переселенці, які навчаються на контракті, зможуть перейти на бюджет
17:30
Урсула фон дер Ляєн
Лідери ЄС доручили розробити механізм виплати Україні 18 млрд євро наступного року
17:26
ЄС
Лідери ЄС пропонують покарати Росію та її співучасників за злочин агресії проти України
17:22
На фото: Кадр з фільму "Область Героїв"
"Область Героїв": вийшов трейлер фільму про події на Київщині під час російської окупації 
17:15
Анонс
війна та волонтери
"А шо, Киев розбомбили"? Як зустрічають воїнів на деокупованих територіях
17:12
Ексклюзив
"Ми любимо свою роботу!" - головна редакторка Еспресо Анастасія Равва презентувала українську журналістику на конференції Media Makers Meet 2022
17:09
тепло-труба
В Україні можливі перебої з тепло- і водопостачанням, - Шмигаль
17:04
Ексклюзив
Федір Веніславський
Україна створить всі умови для розгортання спостерігачів на кордоні з Білоруссю, - нардеп Веніславський
16:59
Ексклюзив
Білорусь солдати
Білоруське угруповування сил разом з мобілізованими налічуватиме щонайбільше 80 тис. військових, - військовий експерт Лакійчук
16:58
Заява Обмудсмана України
Україна закликала ЄС не надавати притулку ухилянтам з РФ після пожежі в готелі з українцями в Німеччині
16:41
Ллойд Остін та Сергій Шойгу
Ллойд Остін і Шойгу провели другі від 24 лютого переговори: йшлося про Україну та світову безпеку
16:40
Бен Воллес
"Схиляється" до кандидатури Джонсона: Воллес не боротиметься за пост прем’єра Британії
16:36
знешкодили бомбу сапер
Вибухи на Київщині під час повітряної тривоги - робота саперів, - ОВА
16:22
OPINION
Віктор Бобиренко
Фашизм ХХ століття виродився у російський тероризм
16:09
На фото: Оля Полякова
"Instagram видаляє пости про ракетні удари": Полякова закликала Мінцифри відреагувати на блокування акаунтів зірок
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV