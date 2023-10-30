РФ намагається вербувати вʼязнів з тимчасово окупованого сходу України
Росія намагається рекрутувати в’язнів з тимчасово окупованих територій сходу України для підсилення своїх рядів, зокрема тих, хто був засуджений до 2014 року
Про це інформує Центр національного спротиву.
Повідомляється, що російська сторона намагається залучити до своїх рядів засуджених з тимчасово окупованих територій сходу України, особливо тих, хто був засуджений до створення фейкових "республік".
Згідно з інформацією від підпілля, адміністрація окупованих територій Донецької та Луганської областей веліла місцевим колаборантам надати переліки в’язнів, які були засуджені за українським законодавством і відбувають покарання з 2014 року або раніше.
Вже зараз цих в’язнів намагаються вербувати до російської армії, маніпулюючи їхніми почуттями образи на українських правоохоронців. У разі відмови вони стикаються з погрозами гіршого ставлення в тюрмах.
Центр попереджає, що примус до служби в окупаційних військах є порушенням міжнародного права. Кожен окупант, який скоїв злочини проти української нації, буде нести відповідальність за свої дії.
Спротив просить повідомляти про ворога або колаборанта за посиланням.
- Речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомляв, що росіяни планують створити штурмові загони з колишніх в'язнів для захоплення Роботиного.
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