РФ намагається вербувати вʼязнів з тимчасово окупованого сходу України

Про це інформує Центр національного спротиву.

Повідомляється, що російська сторона намагається залучити до своїх рядів засуджених з тимчасово окупованих територій сходу України, особливо тих, хто був засуджений до створення фейкових "республік".

Згідно з інформацією від підпілля, адміністрація окупованих територій Донецької та Луганської областей веліла місцевим колаборантам надати переліки в’язнів, які були засуджені за українським законодавством і відбувають покарання з 2014 року або раніше.

Вже зараз цих в’язнів намагаються вербувати до російської армії, маніпулюючи їхніми почуттями образи на українських правоохоронців. У разі відмови вони стикаються з погрозами гіршого ставлення в тюрмах.

Центр попереджає, що примус до служби в окупаційних військах є порушенням міжнародного права. Кожен окупант, який скоїв злочини проти української нації, буде нести відповідальність за свої дії.

Спротив просить повідомляти про ворога або колаборанта за посиланням.