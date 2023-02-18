Про це повідомив полковник Ґлен Ґрант.

"Я думаю, що будь-які дії за лінією зіткнення. Росіяни вразливі, тому що не мають належного командування і контролю. Вони не можуть швидко реагувати на переміни, тому будь-які дії всередині Росії, всередині Криму, в районах Мелітополя чи Маріуполя, вздовж ліній їхньої оборони, усе те, що вдаряє по укріплених ділянках, там де вони відчувають стійкість, руйнуючи їх, є цінним для нас", - наголосив він.

За його словами, саме тому Генштаб ЗСУ хоче мати більш далекобійну зброю, але якщо її отримати не можна, необхідно шукати альтернативи. Ґлен Ґрант нагадав, що робота дрона в окупованому Севастополі призвела до "істерики" в РФ, адже показала слабкість російських ВМС. Полковник вважає, що Україні потрібно продовжувати завдавати глибоких атак.

"Така атака здійснюється не лише ракетами, вона здійснюється усіма методами, які є у вашій диспозиції, адже цінність глибокої атаки надзвичайно велика. Ви вражаєте цілі, і іноді ви можете знищити критичну ціль, тому для здійснення глибокої атаки необхідний окремий рівень мислення, оскільки ми, скоріш за все, не використовуємо навіть половини наших сил спеціального призначення належним чином. Їх часто використовують не за призначенням, як піхоту, а не як інструмент глибокої атаки. Тому я вважаю, що в цій сфері ми все ще можемо багато чого зробити", - пояснив він.