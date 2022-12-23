Про це йдеться в заяві Євросоюзу на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

"Росія має намір цього року позбавити жителів України свят. Але Росія має зрозуміти, що вона не може знищити ані Різдво, ані Україну. Росії ніколи не вдасться зруйнувати волю українського народу жити вільно та незалежно, його рішучість боротися з агресором до перемоги, його демократичне та щасливе європейське майбутнє", - запевнили в ЄС.

На сайті представництва ЄС у міжнародних організаціях у Відні наголосили, що минулого тижня лідери ЄС дали зрозуміти Європейській раді про їхнє рішуче засудження агресивної війни Росії проти України.

"Підтвердили повну підтримку ЄС незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також невіддільного права України на самооборону від російської агресії", - заявляється у посиланні.

Лідери Євросоюзу прихильні щодо надання політичної та військової підтримки Україні, зокрема через Європейський фонд миру, Місію військової допомоги ЄС на підтримку України та активізації двосторонньої підтримки, зокрема ППО, допомоги у розмінуванні.

Також у ЄС висловив бажання, щоб РФ "негайно, повністю і беззастережно вивела всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

І закликала владу Білорусі "утриматися від будь-якої подальшої участі в незаконній агресивній війні Росії проти України, негайно припинити дозволяти використання своєї території як плацдарму для атак на Україну, що само собою є агресією".

Рада ЄС 16 грудня затвердила дев'ятий пакет нових санкцій, спрямованих на посилення тиску на Росію у зв’язку з її війною проти України.

17 грудня очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель назвав масований ракетний удар РФ по Україні терором і намаганням позбавити мирних жителів, медиків і екстренні служби води, електрики і опалення.

Прессекретар президента Європейської Ради Баренд Лейтс заявив, що 3 лютого відбудеться Саміт ЄС-Україна, де обговорять подальшу підтримку нашої держави та її членство у Євросоюзі.

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