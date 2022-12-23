Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ РФ не може знищити ані Різдво, ані Україну, - ЄС в ОБСЄ про намір росіян позбавити українців свят

РФ не може знищити ані Різдво, ані Україну, - ЄС в ОБСЄ про намір росіян позбавити українців свят

23 грудня, 2022 п'ятниця
07:31
Світ ЄС

Європейський союз заявив, що намір росіян позбавити українців свят не виправдається, адже РФ не може знищити ані Різдво, ані Україну, завдяки нашій рішучості, волі жити вільно та незалежно

Про це йдеться в заяві Євросоюзу на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

"Росія має намір цього року позбавити жителів України свят. Але Росія має зрозуміти, що вона не може знищити ані Різдво, ані Україну. Росії ніколи не вдасться зруйнувати волю українського народу жити вільно та незалежно, його рішучість боротися з агресором до перемоги, його демократичне та щасливе європейське майбутнє", - запевнили в ЄС.

На сайті представництва ЄС у міжнародних організаціях у Відні наголосили, що минулого тижня лідери ЄС дали зрозуміти Європейській раді про їхнє рішуче засудження агресивної війни Росії проти України.

"Підтвердили повну підтримку ЄС незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також невіддільного права України на самооборону від російської агресії", - заявляється у посиланні.

Лідери Євросоюзу прихильні щодо надання політичної та військової підтримки Україні, зокрема через Європейський фонд миру, Місію військової допомоги ЄС на підтримку України та активізації двосторонньої підтримки, зокрема ППО, допомоги у розмінуванні.

Також у ЄС висловив бажання, щоб РФ "негайно, повністю і беззастережно вивела всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

І закликала владу Білорусі "утриматися від будь-якої подальшої участі в незаконній агресивній війні Росії проти України, негайно припинити дозволяти використання своєї території як плацдарму для атак на Україну, що само собою є агресією".

  • Рада ЄС 16 грудня затвердила дев'ятий пакет нових санкцій, спрямованих на посилення тиску на Росію у зв’язку з її війною проти України.
  • 17 грудня очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель назвав масований ракетний удар РФ по Україні терором і намаганням позбавити мирних жителів, медиків і екстренні служби води, електрики і опалення.
  • Прессекретар президента Європейської Ради Баренд Лейтс заявив, що 3 лютого відбудеться Саміт ЄС-Україна, де обговорять подальшу підтримку нашої держави та її членство у Євросоюзі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ЄС
ОБСЄ
Новий рік
Різдво
війна з Росією
Читайте також:
карта бойових дій
21 грудня, 2022 середа
Армія РФ нервує та вишукує місця для дислокації на Півдні, і це розхитує моральний стан ворога, - Гуменюк
22 грудня, 2022 четвер
Британська розвідка назвала нову роль армії Білорусі в війні Росії проти України
22 грудня, 2022 четвер
Лукашенко зібрав силовиків, щоб поговорити про "готовність сусідів напасти"
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.69
    Купівля 39.69
    Продаж 40.36
  • EUR
    Купівля 41.25
    Продаж 42.29
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
23 грудня
08:05
OPINION
Сергій Марченко
В Єрмака дуже маленька тьорочка, щоб терти з президентом США
07:49
Пекін COVID
Китай готується до нового піку заражень COVID-19
07:43
Дніпропетровщина, Нікопольщина
Уночі окупанти гатили з важкої артилерії по Нікополю та Марганцю: пошкоджені газогін і домівки
07:35
Крим
У Криму окупанти обладнують оборонні позиції вздовж одного з автошляхів, - Генштаб
07:21
Зеленський та Байден
Секретним потягом і урядовим літаком: ЗМІ дізналися, як Зеленський добирався до Вашингтона
07:00
Євген Пригожин
Пригожин намагається збільшити роль ПВК Вагнера у війні РФ проти України, - ISW
06:44
Лінда Томас-Грінфілд в ООН
На Радбезі ООН Америка планує порушити питання закупівлі Росією зброї у Північної Кореї
06:18
Володимир Путін
ISW: Путін намагається зняти з себе відповідальність за тривалу війни в Україні
05:50
КНДР, Північна Корея
КНДР назвала "найабсурднішим відволікаючим маневром" заяви про її передачу зброї Росії
05:23
Анналена Бербок
Німеччина перевіряє можливості для збільшення постачання озброєння Україні, - Бербок
04:35
ЗСУ
ЗСУ ліквідували російського майора, який воював у ПВК Вагнера, - офіцер Штефан
04:07
російська армія, мобілізація
Росія готується до масової депортації населення на окупованих територіях, - ЦНС
03:56
збірна Польщі, Роберт Левандовські, ЧС-2022
Збірна Польщі звільнила головного тренера. На цьому наполіг Левандовські
03:41
Окупанти
На Херсонському напрямку стався конфлікт між ФСБ і російськими військовими, - Центр національного спротиву
03:29
Кріштіану Роналду
Роналду підпише контракт із клубом зі Саудівської Аравії, - ЗМІ
03:11
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Росія завдала 54 ударів по Сумщині. Пошкоджено приватне помешкання, магазин і сільський будинок культури
02:31
зенітно-ракетний комплекс Patriot
Імовірно, українські військові опановуватимуть систему Patriot у США, – Politico
01:55
водоканал
Рига виділить 200 тис. євро на відновлення водопостачання у Миколаєві
01:35
шпигун
У Німеччині за підозрою у шпигунстві на користь Росії заарештували працівника спецслужб
01:12
свічка
На Херсонщині з моменту деокупації слідчі підтвердили загибель 332 мирних мешканців, 17 із них – діти
01:01
Бен Воллес
Армія РФ не витримує опору ЗСУ, її боєздатність знизилась на 50%, - Бен Воллес
00:52
Олександр Трухін
Пропонував хабар в обмін на дозвіл залишити місце ДТП. Справу нардепа Трухіна скерували до суду
00:42
Ентоні Блінкен
"Це речі, які кожен має підтримати": Блінкен на зустрічі голів МЗС G7 представив мирні пропозиції Зеленського
00:30
Оновлено
Сенат США
Сенат ухвалив бюджет США на 2023 рік, у якому передбачено $44,9 млрд допомоги для України та партнерів. На що підуть гроші
00:14
убиті в Бучі на вул. Яблуневій
Лише на одній вулиці вбили 36 людей: журналісти The New York Times опублікували розслідування злочинів російських військових у Бучі
00:08
Пожежа на газовому сховищі у Марокко
У Марокко масштабна пожежа на газовому сховищі: вибухнули п'ять автоцистерн
00:05
Володимир Путін
На Путіна подали в суд за те, що назвав "спецоперацію" війною
2022, четвер
22 грудня
23:43
Russia Today
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 22 грудня
23:37
Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар
Перша в історії Словенії жінка-президент склала присягу
23:27
Збірна Росії
УЄФА наважився провести у Росії перший футбольний турнір з 24 лютого
23:22
переговори України з Росією
Україна представить свій мирний план до першої річниці вторгнення РФ 24 лютого, - WSJ
23:12
наслідки обстрілу у Запорізькій області, 22 грудня
На Запоріжжі ракета зруйнувала житловий будинок, двоє дітей дивом вижили
22:43
Угорщину позбавлять грошей ЄС через невирішені проблеми з верховенством права
22:20
У РНБО розповіли, як Захід контролює надану Україні зброю
22:17
АМКУ
Не повідомив про зв'язок з країною-агресором: виробника чаю і кави оштрафували на 80 млн грн
22:05
Ексклюзив
"Він умів жити": яким запам'ятався в'язень Кремля Геннадій Афанасьєв, що загинув у бою з окупантами 
21:30
Огляд
світ, міжнародний огляд
Хороші результати зі США, розлючений Кремль, зброя КНДР у "вагнерівців" і попередження Зеленському від Ірану. Світові ЗМІ про Україну 22 грудня
21:28
Ексклюзив
лукашенко з путіним
Якщо Путін вирішить напасти на Україну з Білорусі, то Лукашенко про це дізнається з газет, - Огризко
21:27
Сенат США
Сенат США підтримав поправку, яка дасть змогу конфіскувати заморожені активи РФ на користь України
20:37
Наслідки обстрілу ресторану, де святкував Рогозін
Обстріл ресторану у Донецьку. Постраждали шестеро осіб з оточення Рогозіна, з них двоє – загинули
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV