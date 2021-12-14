РФ не показує Червоному Хресту полонених українців, бо вони перебувають у жахливому стані, - Зеленський

Про це він розповів у інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, ідеться на сайті Офісу президента.



"Як приклад можна навести одну з домовленостей саміту в Нормандському форматі в Парижі 2019 року, яка не виконується й досі, - це домовленість щодо полонених. Сотні наших людей утримують у полоні на окупованій території, і Росія дала чітку обіцянку забезпечити повний і безумовний допуск до них міжнародних організацій. Але цього не відбувається, тому що українські полонені перебувають у такому жахливому стані, що Росія не може їх показувати Червоному Хресту", - зауважив Володимир Зеленський.



Крім того, президент наголосив, що скоро Різдво, тому треба якомога сильніше домовлятися про припинення вогню на Сході України, звільнення полонених і створення умов для безпечного пересування людей.



Він зазначив, що Італія також може "сказати своє слово, яке точно почують у Москві, й Володимир Путін не зможе цього проігнорувати".

Нагадаємо, Австралія підтримала США, ЄС і G7 у стримуванні агресії РФ проти України.

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