РФ не показує Червоному Хресту полонених українців, бо вони перебувають у жахливому стані, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що стан полонених Росією українців такий жахливий, що РФ не може показати їх представникам Червоного Хреста
Про це він розповів у інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, ідеться на сайті Офісу президента.
"Як приклад можна навести одну з домовленостей саміту в Нормандському форматі в Парижі 2019 року, яка не виконується й досі, - це домовленість щодо полонених. Сотні наших людей утримують у полоні на окупованій території, і Росія дала чітку обіцянку забезпечити повний і безумовний допуск до них міжнародних організацій. Але цього не відбувається, тому що українські полонені перебувають у такому жахливому стані, що Росія не може їх показувати Червоному Хресту", - зауважив Володимир Зеленський.
Крім того, президент наголосив, що скоро Різдво, тому треба якомога сильніше домовлятися про припинення вогню на Сході України, звільнення полонених і створення умов для безпечного пересування людей.
Він зазначив, що Італія також може "сказати своє слово, яке точно почують у Москві, й Володимир Путін не зможе цього проігнорувати".
- Нагадаємо, Австралія підтримала США, ЄС і G7 у стримуванні агресії РФ проти України.
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