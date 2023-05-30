Про це пише Інститут вивчення війни.

Американські аналітики звертають увагу, що вночі та вдень 29 травня російські війська завдали чергової серії ударів по Україні крилатими ракетами та безпілотниками іранського виробництва.

Зокрема, у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська випустили 40 ракет Х-101/Х-555, 38 БПЛА Shahed-131/136 та 11 ракет "Іскандер-М/К". Українська ППО знищила 36 крилатих ракет Х-101/Х-555, 30 безпілотників та всі 11 "Іскандерів". Також ракети та безпілотники було збито поблизу Львова, Миколаєва та Одеси. Водночас ударів зазнали портова інфраструктура в Одесі та військовий об’єкт в Хмельницькій області.

"Раніше ISW оцінювало, що РФ розпочала нову повітряну кампанію, щоб погіршити українські контрнаступальні можливості. Але те, що Росія обрала пріоритетом для атак Київ, ймовірно, ще більше обмежує здатність кампанії суттєво стримувати потенційні контрнаступальні дії України", - дійшли висновку в ISW.