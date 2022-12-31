Про це повідомляє Yle з посиланням на заяву прем'єрки.

"Ми разом відстоювали наші цінності та приймали необхідні рішення з власних вихідних позицій. Я сподіваюся, що ми як нація можемо пишатися цим", - зазначила Марін.

За її словами, загарбницька війна Росії в Україні змусила фінів визначитися з позицією Фінляндії в новій ситуації. До 24 лютого менше третини фінів підтримали членство в НАТО в опитуваннях, але після початку повномасштабного вторгнення РФ до України більшість людей одразу підтримали членство. Марін наголошує, що рішення щодо НАТО було прийнято за сильної народної підтримки та одностайності парламенту.

"Саме на такій одностайності ми повинні будувати наше майбутнє як члени НАТО. Своїм рішенням ми зміцнили позицію Фінляндії й розширили її простір для маневру в ситуації, коли він ризикував звузитися і навіть опинитися під загрозою", - наголосила прем'єрка.

Крім того, у новорічному привітанні Санни Марін з'явилася згадка про подальшу допомогу Україні у боротьбі проти держави-агресора.

"Від нас і надалі вимагатимуть прояву сили та мужності. Ми допомагатимемо доти, доки українці потребуватимуть нашої допомоги. Питання українців – це наше питання.", - підкреслила вона.

На думку Марін, Росія не виграє війну, а "світ, у якому недемократичні наддержави підпорядковують собі інші держави, не зважаючи на Статут ООН та не зважаючи на страждання, має бути залишений позаду раз і назавжди".

Разом з тим прем'єрка Фінляндії виступила за незалежність Європи в питаннях забезпечення енергоносіїв та безпеки, додавши, що Фінляндія зацікавлена у зміцненні Європи, "надто коли світ потребує захисників прав людини, рівності та співпраці".

Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО 5 липня.

3 листопада генеральний секретар НАТО заявив, що Фінляндія та Швеція виконали вимоги Туреччини про вступ до Північноатлантичного альянсу. "Настав час вітати Фінляндію та Швецію як повноправних членів НАТО. У ці небезпечні часи ще важливіше завершити їх вступ, щоб запобігти будь-якому непорозумінню чи прорахунку в Москві", - сказав він.

29 грудня Фінляндія відправила до України п'ять вантажівок із гуманітарною допомогою на тлі російської агресії проти країни. Зокрема, українській стороні було передано необхідне обладнання для сфери енергетики та лікарень, а також шкільні меблі.

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