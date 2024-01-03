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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

РФ ударила по Херсонщині та Донеччині: вбито чоловіка, поранено підлітка

3 січня, 2024 середа
12:39
Війна з Росією на фото наслідки обстрілу Донеччини

Російська окупаційна армія у середу, 3 січня, обстріляла Курахівську громаду на Донеччині та село Садове на Херсонщині. Внаслідок атак загинув чоловік та зазнав поранень підліток

Про обстріл села Садове повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

За його словами, росіяни вдарили по селу з артилерії близько 11:10. Один зі снарядів поцілив у житловий будинок, вбивши місцевого жителя. Літній чоловік загинув під завалами. Його тіло дістали рятувальники. 

Про обстріл Курахівської громади повідомляли начальник Курахівської МВА Роман Падун та Офіс генпрокурора.

"Протягом доби Курахівська громада зазнала ворожих обстрілів. У зоні ураження околиці с. Острівське та промзона м. Курахове. Відбулося 10 влучань по території міста. Проводиться робота щодо обстеження території. Без постраждалих", - написав Падун.

Водночас уранці ворог поцілив по місту Гірник, унаслідок чого було пошкоджено приватне домоволодіння і поранено людину.

Своєю чергою Офіс генпрокурора уточнив, що поранений – підліток.

"За даними слідства, 3 січня 2024 року о 07:30 війська РФ вдарили з артилерії по Гірнику. Один зі снарядів влучив у приватний будинок, де перебувала мати з неповнолітнім сином. 16-річний підліток дістав тілесних ушкоджень, його терміново доставлено до медичного закладу. Лікарі діагностували у постраждалого мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, контузію й забої ноги", - йдеться у повідомленні ОГП.

Відкрито провадження про порушення законів і звичаїв війни.

  • 2 січня РФ обстріляла Часовоярську та Мар'їнську громади на Донеччині. Загинули двоє людей, один мирний мешканець дістав поранення.
Україна
російська армія
Херсонщина
Донеччина
окупанти
воєнні злочини Росії
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